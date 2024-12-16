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    氣旋肆虐法國馬約特島 地方首長：肯定有數百人罹難

    2024/12/16 02:51

    〔中央社〕地方當局今天表示，氣旋奇多橫掃法國印度洋海外屬地馬約特島，可能的罹難人數「肯定有好幾百人」、恐怕將近1000人，不過破壞已達到難以準確計算總數的程度。

    法新社報導，當局正緊急派出搜救人員、提供救援物資，從空中或是走海路前往當地，但因機場受損、電力中斷，相關工作可能遭到耽擱。馬約特島（Mayotte）甚至連乾淨飲水都長期欠缺。

    安全機構消息人士稍早告訴法新社，證實有14人命喪氣旋奇多（Cyclone Chido）侵襲。

    馬約特省省長比安維爾（Francois-Xavier Bieuville）告訴電視台Mayotte La 1ere：「我認為肯定會有數百人（罹難），也許會將近1000人或甚至數千人。」

    由於當地居民以穆斯林為主，他們有於24小時內埋葬死者的習俗，他表示，「獲致最終總數會非常困難」。

    馬約特島首府馬穆楚（Mamoudzou）市長蘇邁拉（Ambdilwahedou Soumaila）稍早告訴法新社，有9人性命垂危住院，另有246人重傷。

    他說，醫院和學校都遭到侵襲、房屋被徹底破壞，強調這場風暴「什麼也不放過」。

    氣旋奇多昨天挾帶時速至少226公里的陣風朝距離非洲東部莫三比克約500公里的馬約特島逼近時，當局下令對32萬居民進行封城。

    電線桿和樹木被連根拔起，當地至少1/3人口棲身簡易建築中，鐵皮屋頂和四壁都被颳走。

    知情人士告訴法新社，遭到封城的居民在很大程度上停水停電，他們的處境現在才逐漸傳出。

    一位居民告訴法新社，設法穿越主島時得自行清理受阻道路，所見景況「猶如世界末日」。1131216

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