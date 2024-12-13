為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    涉貪金額逾5億！中國男足前教頭李鐵一審被判20年徒刑

    中國國家男子足球隊前總教練李鐵涉貪，13日被判有期徒刑20年。（圖擷自網路）

    中國國家男子足球隊前總教練李鐵涉貪，13日被判有期徒刑20年。（圖擷自網路）

    2024/12/13 11:31

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家男子足球隊前總教練李鐵涉貪案13日宣判，李鐵一審被判有期徒刑20年。

    綜合媒體報導，中國湖北省咸寧市中級人民法院13日對李鐵案公開宣判，李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪併罰，判處有期徒刑20年。

    現年47歲的李鐵出生於中國遼寧省瀋陽市，為前中國國家男子足球隊員。退役後，他曾在廣州恆大、河北華夏幸福、武漢卓爾等中國足球俱樂部執教或擔任管理職。

    2020年1月至2021年12月，李鐵擔任中國國家男子足球隊總教練，後因世界盃預賽亞洲區12強賽成績不佳而辭職；2022年11月，李鐵官宣被查，也揭開了中國足壇的反腐大幕。

    湖北省咸寧市中級人民法院今年3月公開審理李鐵案，檢方指控李鐵犯下受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄等5項罪名，指控李鐵在2015年至2021年期間，受賄共計7764萬元人民幣（約新台幣3.5億元），他本人與相關人員的行賄金額則高達4205萬元人民幣（約新台幣1.9億元），總涉案金額近1.2億元人民幣，李鐵當庭表示認罪悔罪。

    與李鐵同期受審的還有中國足球協會職業聯賽前理事會執行局長、中超聯賽有限責任公司前董事長馬成全，及中國足球協會前副主席李毓毅。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播