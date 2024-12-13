涉貪金額逾5億！中國男足前教頭李鐵一審被判20年徒刑

中國國家男子足球隊前總教練李鐵涉貪，13日被判有期徒刑20年。（圖擷自網路）

2024/12/13 11:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家男子足球隊前總教練李鐵涉貪案13日宣判，李鐵一審被判有期徒刑20年。

綜合媒體報導，中國湖北省咸寧市中級人民法院13日對李鐵案公開宣判，李鐵被以受賄罪、行賄罪、單位行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪數罪併罰，判處有期徒刑20年。

請繼續往下閱讀...

現年47歲的李鐵出生於中國遼寧省瀋陽市，為前中國國家男子足球隊員。退役後，他曾在廣州恆大、河北華夏幸福、武漢卓爾等中國足球俱樂部執教或擔任管理職。

2020年1月至2021年12月，李鐵擔任中國國家男子足球隊總教練，後因世界盃預賽亞洲區12強賽成績不佳而辭職；2022年11月，李鐵官宣被查，也揭開了中國足壇的反腐大幕。

湖北省咸寧市中級人民法院今年3月公開審理李鐵案，檢方指控李鐵犯下受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄等5項罪名，指控李鐵在2015年至2021年期間，受賄共計7764萬元人民幣（約新台幣3.5億元），他本人與相關人員的行賄金額則高達4205萬元人民幣（約新台幣1.9億元），總涉案金額近1.2億元人民幣，李鐵當庭表示認罪悔罪。

與李鐵同期受審的還有中國足球協會職業聯賽前理事會執行局長、中超聯賽有限責任公司前董事長馬成全，及中國足球協會前副主席李毓毅。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法