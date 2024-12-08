證實阿塞德政權倒台 俄羅斯：敘利亞總統辭職並離國！

敘利亞總統阿塞德逃亡。（法新社）

2024/12/08 21:16

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）近期對政府軍發起猛攻，今天成功拿下首都大馬士革（Damascus），總統阿塞德（Bashar al-Assad）倉皇逃離。自2015年介入敘利亞內戰的俄羅斯稍早發布消息，證實阿塞德政權垮台。

繼打下敘利亞第二大城阿勒坡（Aleppo）、中部哈馬（Hama）、西南部德拉（Daraa）、第三大城荷姆斯（Homs）之後，沙姆解放組織今天揮軍攻入首都大馬士革，宣布推翻阿塞德暴政，該國持續13年的內戰得以結束，大馬士革到處可見民眾歡呼慶祝阿塞德政權倒台。

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根據《路透》 報導，眼見首都失守，阿塞德隨即逃亡，目前下落不明。俄羅斯外交部稍早發布聲明，表示阿塞德與反抗軍代表談判後，決定放棄總統職位並離開敘利亞，並指示政府和平移交政權，不過俄方並未透露阿塞德現在人在哪裡。俄羅斯還說，他們在敘利亞的軍事基地已進入高度戒備狀態，目前還未收到嚴重威脅。

2015年，土耳其、沙烏地阿拉伯、卡達加強援助敘利亞反政府勢力，節節敗退的政府軍盟友俄羅斯請求出兵援助，俄國以防止恐怖分子奪得敘利亞後向外擴展並入侵俄羅斯為由，向敘國部署軍隊，介入敘利亞內戰。

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