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    太火辣？穿比基尼陪幼兒游泳 澳洲網紅孕媽遭網友公審

    影片中，這位健身網紅跳進泳池幫她年幼的兒子撿泳鏡。（圖擷取自TikTok / @steph_claire_smith）

    影片中，這位健身網紅跳進泳池幫她年幼的兒子撿泳鏡。（圖擷取自TikTok / @steph_claire_smith）

    2024/12/08 15:29

    〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲知名健身網紅史蒂芬·克萊兒·史密斯（Steph Claire Smith），日前因在社群媒體分享一段泳池影片，卻意外捲入「媽媽羞辱」（mum-shaming）風波，網友對她的泳裝穿著展開熱烈討論。

    據《紐約郵報》報導，現年30歲的史密斯身兼多職，除了是職業媒體工作者和Kic健身應用程式共同創辦人，模特兒生涯也非常成功，是一位擁有150萬粉絲的網紅。她也是一位懷孕中的媽媽，育有3歲兒子哈維。她原本只想記錄與兒子哈維互動的溫馨日常，沒想到卻意外引來部分網友的批評。

    在這段遭爭議的影片中，懷孕16週的史密斯穿著比基尼跳入泳池，協助兒子撿起掉落水中的泳鏡。雖然畫面純屬日常親子互動，卻引發網路上關於「母親適當穿著」的爭論。

    「我兒子的詞彙發展總是令我驚喜」史密斯坦言，「我們之間的對話是我每天最珍視的時刻。當時我只是想捕捉這個可愛的瞬間，相信很多家長都會這麼做。」

    然而，部分TikTok用戶對她的泳裝表示不滿，質疑其穿著是否「不恰當」，甚至暗示影片具有性暗示意味。對此，史密斯坦誠地回應：「回看影片時，我確實注意到臀部有些微露出。」

    @steph_claire_smith

    #mumlife #summer #toddlersoftiktok #pool

    ♬ original sound - Steph Claire Smith

    一些網友認為，這位媽媽的比基尼太暴露，不適合在孩子面前穿。（圖擷取自TikTok / @steph_claire_smith）

    一些網友認為，這位媽媽的比基尼太暴露，不適合在孩子面前穿。（圖擷取自TikTok / @steph_claire_smith）

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