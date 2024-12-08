心酸！攝影師拍下座頭鯨眼眸特寫 四天後牠遭船撞身亡

座頭鯨「甜女孩」的最後凝視。絕美照片背後是船擊悲歌 。（取自Ｘ平台）

2024/12/08 10:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海洋攝影師瑞秋·摩爾（Rachel Moore）近日在法屬玻里尼西亞莫雷阿島（Mo'orea）邂逅了一隻名為「甜女孩」（Sweet Girl）的幼年座頭鯨（Megaptera novaeangliae），並拍下了牠清澈眼眸的特寫。然而，這幅震撼人心的影像卻成為甜女孩生命的最後見證——僅僅四天後，牠因船隻撞擊喪命，悲劇引發各界關注。

據科學網站《IFLScience》報導，瑞秋在第二次潛水時，偶然目睹「甜女孩」與長吻飛旋海豚（Long-snouted Spinner Dolphin）玩耍的景象。她形容這一瞬間：「牠看著我的方式深深烙印在我的記憶中，這是我生命中最深刻的瞬間之一。」在這段特別的連結激勵下，瑞秋決心捕捉「甜女孩」純真的眼神。

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第二天，在友人的提示下，瑞秋再度潛入水中，利用16-35mm 鏡頭鎖定「甜女孩」的目光並放大，依靠相機的動物眼部追蹤功能，在她翻身倒立的瞬間按下快門，捕捉到最後一絲陽光照亮她眼睛的畫面。如今。這張照片成為「甜女孩」對世界的無聲告別。

「甜女孩」在攝影後僅四天，便於莫雷阿島與大溪地之間被一艘高速船隻撞擊致死，疑似肇事船為往返兩島的渡輪。目前相關機構已展開調查，並有團體計劃提起訴訟。諷刺的是，法屬玻里尼西亞已賦予鯨魚「法律人格」，卻未能阻止這起悲劇，凸顯現行保護措施的不足。

國際捕鯨委員會（IWC）報告指出，船隻撞擊已成為鯨魚族群面臨的主要威脅。1992年至2012年間，全球船隻數量增長兩倍，每年約有2萬頭鯨魚死於船隻撞擊，座頭鯨的處境尤為嚴峻。部分亞族群仍被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。「甜女孩」的不幸正是這危機的縮影。

這場悲劇促使人們發起請願，呼籲當地政府限制島嶼周邊的船隻航速。瑞秋也積極參與行動，希望借鏡加州經驗推動法規落實。她提到：「在加州，雖然沒有強制性規範，但大多數船隻會在鯨魚遷徙和覓食區將航速降至每小時10節以下。如果船公司能在加州322公里範圍內減速，在法屬玻里尼西亞僅2公里的區域內減速也應該可行。」唯有採取更積極措施，才能避免悲劇重演。

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