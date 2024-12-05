強化南海防衛、制衡中國野心！日本追加16億日圓軍援菲律賓

菲律賓與日本今年8月間在南海舉行首次聯合海事演習，菲方出動飛彈巡防艦黎薩號（BRP Jose Rizal），日方則派出護衛艦「漣號」（JS Sazanami）。（擷取自臉書「BRP Jose Rizal FF150 - PF」）

2024/12/05 16:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓外交部5日宣布，日本追加提供16億日圓（約新台幣3.5億元）軍事援助，用於提升菲律賓海軍能力，強化南海防衛。這筆資金將用於採購更堅固的充氣橡皮艇、海岸雷達系統和自動識別系統。此舉是日本「政府安全保障能力強化支援」（OSA）計畫的一部分，旨在協助菲律賓因應南海日益緊張的局勢。

法新社報導，這項協議由日本駐菲大使遠藤和也與菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）共同簽署。 日本大使館表示，這筆援助不僅有助於維持區域和平與穩定，更強化日本重要的航運路線安全，對雙方皆具有重大戰略意義。此舉也象徵日本對南海自由航行權益的重視。

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值得關注的是，這筆追加援助金額遠高於2023年OSA計畫啟動時的6億日圓。此一金額的增加，清楚反映出日本對南海緊張情勢的日益擔憂，以及對菲律賓堅守其在南海爭議水域主權的堅定支持。菲律賓外交部長馬納羅強調，此計畫將提升菲律賓在印太地區維護和平與穩定的能力，並進一步加強菲日雙邊合作。

就在這項援助公布的前一天，菲律賓政府公開譴責中國海警在南海爭議水域的多起「威嚇及干擾行為」。菲律賓指控中國海警船隻在黃岩島（Scarborough Shoal，斯卡伯勒淺灘）附近向菲律賓船隻發射水砲，並在南沙群島的（Sabina Shoal，菲稱艾斯柯達礁，中稱仙賓礁）蓄意碰撞菲律賓漁船。馬納羅重申，菲律賓將針對這些侵權行為提出正式外交抗議，並強調菲方行動完全符合國際法。

日本政府也在援助宣布前一天，即12月4日，表達對這些衝突的嚴重關切。 這次追加的援助更凸顯了日本對區域安全的高度重視。

報導指出，伴隨著中國在南海的主權主張日益強硬，菲律賓不僅持續提升其海上防衛能力，也積極深化與日本等盟友的安全合作，以共同因應南海日益複雜的局勢。 這一系列動作，也讓南海緊張情勢更加引人注目。

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