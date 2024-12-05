為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    對不起！南韓戒嚴部隊撤離國會 特種兵向公民鞠躬道歉掀網熱議

    特種部隊在戒嚴令被推翻後開始撤離國會，1名特種士兵在撤離時向在場反抗的民眾鞠躬道歉，引發網路熱議。（圖擷自YouTube）

    特種部隊在戒嚴令被推翻後開始撤離國會，1名特種士兵在撤離時向在場反抗的民眾鞠躬道歉，引發網路熱議。（圖擷自YouTube）

    2024/12/05 15:49

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅以「反國家勢力策劃叛亂」為由，3日晚間10時許宣布緊急戒嚴令，同時下令特種部隊進入國會封鎖，而在國會投票推翻戒嚴令後，特種部隊開始撤離國會，1名特種士兵在撤離時向在場反抗的民眾鞠躬道歉，引發網路熱議。

    在尹錫悅宣布戒嚴後，下令特種部隊封鎖國會，4日凌晨0時38分特種部隊進入國會主建築，但未嚴格執行控制議員等動作；凌晨1時04分，到場的190名國會議員全票通過推翻戒嚴令，特種部隊隨即於凌晨1時10分撤離國會，這段時間並未造成人員傷亡。

    1名公民記者在直播特種部隊撤離國會時，1名特種士兵突然向在場反抗的民眾多次鞠躬道歉，嘴中說著「對不起」。

    這名公民記者在YouTube上傳這段影片寫道「今天，有一名無名戒嚴士兵向前來國會抗議的公民鞠躬並說對不起。」他表示：「當我看到眼鏡後面那雙清澈的眼睛時，我所有的憤怒都消失了，我感到無盡的憐憫和感激」感受到了他的誠意，那種誠意就好像在說「我們是同一類人」。

    最後公民記者表示：「我會永遠記住你們守護民主共和國曙光的話語。請您身體健康地服完兵役，回到我們的社會，做一個健康的年輕人。」這段影片上傳段短一天就吸引超過38.3萬觀看，超過1.7萬人按讚，有近3千則留言。

    相關影片請見4：25

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播