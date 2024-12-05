對不起！南韓戒嚴部隊撤離國會 特種兵向公民鞠躬道歉掀網熱議

特種部隊在戒嚴令被推翻後開始撤離國會，1名特種士兵在撤離時向在場反抗的民眾鞠躬道歉，引發網路熱議。（圖擷自YouTube）

2024/12/05 15:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅以「反國家勢力策劃叛亂」為由，3日晚間10時許宣布緊急戒嚴令，同時下令特種部隊進入國會封鎖，而在國會投票推翻戒嚴令後，特種部隊開始撤離國會，1名特種士兵在撤離時向在場反抗的民眾鞠躬道歉，引發網路熱議。

在尹錫悅宣布戒嚴後，下令特種部隊封鎖國會，4日凌晨0時38分特種部隊進入國會主建築，但未嚴格執行控制議員等動作；凌晨1時04分，到場的190名國會議員全票通過推翻戒嚴令，特種部隊隨即於凌晨1時10分撤離國會，這段時間並未造成人員傷亡。

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1名公民記者在直播特種部隊撤離國會時，1名特種士兵突然向在場反抗的民眾多次鞠躬道歉，嘴中說著「對不起」。

這名公民記者在YouTube上傳這段影片寫道「今天，有一名無名戒嚴士兵向前來國會抗議的公民鞠躬並說對不起。」他表示：「當我看到眼鏡後面那雙清澈的眼睛時，我所有的憤怒都消失了，我感到無盡的憐憫和感激」感受到了他的誠意，那種誠意就好像在說「我們是同一類人」。

最後公民記者表示：「我會永遠記住你們守護民主共和國曙光的話語。請您身體健康地服完兵役，回到我們的社會，做一個健康的年輕人。」這段影片上傳段短一天就吸引超過38.3萬觀看，超過1.7萬人按讚，有近3千則留言。

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