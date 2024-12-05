加州基督教小學驚傳槍響2童重傷 槍手疑自轟陳屍操場

一名槍手闖入羽毛河基督復臨安息日會學校（Feather River School of Seventh-Day Adventists）行兇後，疑似飲彈自盡倒臥在校園內。（擷取自@MeanLILMeoW/X）

2024/12/05 16:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州北部一所小型基督教學校今（5）日驚傳槍擊事件，造成2名年僅5歲及6歲的兒童重傷，槍手行兇後疑似飲彈自盡，倒在學校操場當場死亡。

據《美聯社》報導，美國加州當地時間4日下午，布特郡（Butte）警方接獲報案，稱帕勒莫市（Palermo）的羽毛河基督復臨安息日會學校（Feather River School of Seventh-Day Adventists）遭到槍手闖入，2名仍在就讀幼稚園的學童受到槍傷，正在醫院接受治療。

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警方在校園操場的溜滑梯旁發現槍手遺體，現場留有一把手槍，初步判定為自殺。布特郡警長哈尼亞（Kory Honea）研判，槍手可能因宗教因素選擇襲擊該校，但與校方似乎並無直接關聯。

這所基督復臨安息日會學校創立於1965年，是一所規模較小的基督教學校，目前只有35名學生，年齡分布從幼稚園到八年級。基督復臨安息日會（Seventh-Day Adventist Church） 是基督新教的一個分支，以重視星期六為安息日並遵守《聖經》教義聞名。

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北加州基督教小學發生槍擊事件，2名孩童重傷送醫。（路透）

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