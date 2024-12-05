下任韓國總統是他？沈榮欽：「李在明概念股」戒嚴風波後全上漲

沈榮欽分析，在野黨共同民主黨黨魁李在明被外界推測擔任下任南韓總統的機率大增，於是「李在明概念股」此次戒嚴風波後大漲，可以提供即時又不容易觀察到官商勾結的訊息。（彭博）

2024/12/05 15:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日突然宣布戒嚴，6小時後急撤回，後續風波持續。加拿大約克大學副教授沈榮欽分析，在野黨共同民主黨黨魁李在明被外界推測擔任下任南韓總統的機率大增，於是「李在明概念股」在此次戒嚴風波後大漲，可以提供即時又不容易觀察到官商勾結的訊息。

沈榮欽今日發文提到，「觀察一個國家官商勾結最重要的方法之一是看股市的反應，因為股市的漲跌是依據資訊反應，可以提供即時又不容易觀察到官商勾結的訊息。」例如：曾任美國副總統的錢尼（Dick Cheney）是個狠角色，他曾任大石油公司「哈利伯頓」（Halliburton）執行長，所以每次錢尼或白宮發表和能源相關的政策時，所有人就盯著哈利伯頓的股價，看它和相關產業相比，是否股價有異常變動。

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沈榮欽說，尹錫悅戒嚴風波結束後，嘲諷尹錫悅站隊台灣和烏克蘭愚蠢，認為中立不介入更聰明的民主黨李在明擔任下任總統的機率大增，於是「李在明概念股」便成為觀察對象。李在明曾在汽車零件製造商「東方精密」所屬的東方手錶公司（Orient Watch Company）工作，所以戒嚴結束次日，所有人都緊盯東方精密的股價。

結果呢？東方精密的股價大漲將近3成（29.97%）。

另一家「李在明概念股」是「Soosan INT」，因為該公司的執行長曾在李在明上次選總統時，擔任負責財務的競選活動贊助委員會主席。結果「Soosan INT」的股價同樣大漲將近3成（29.99%）。

其他的「李在明概念股」還包括「Atec、Atec Mobility和Estaco」，和李在明的關係就不一一解釋了，這三家股價分別上漲29.99％、29.95％和29.88％。若好奇為什麼所有李在明概念股都漲了29％多，因韓國股市的漲幅上限是30％，所以這些股價在尹錫悅戒嚴失敗後，幾乎全都漲停，而這也側面說明韓國的政商「特殊」關係的緊密程度。

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