還原「戒嚴6小時」！韓媒揭尹錫悅興奮到戒嚴國務會議結束後仍未平靜

南韓總統尹錫悅3日在首爾發表演說宣布戒嚴。（路透）

2024/12/05 14:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕韓媒5日披露內幕，還原「戒嚴6小時」前後政府官員的動態。據悉，總統尹錫悅3日晚兩次召集內閣討論戒嚴令，會上多數官員表示反對，但尹錫悅意志很堅決。一名國務委員透露，「尹錫悅處於興奮狀態，直到審議結束，他的興奮仍未平靜下來。」

《朝鮮日報》 報導，3日白天，一切看似沒有異常，南韓總理韓悳洙下午1時30分還舉行記者會，討論明年經濟成長前景。

異常跡象出現在當天下午5時左右。根據南韓《戒嚴法》，可以建議總統宣布戒嚴的行政安全部長官李祥敏原定在蔚山開會，但下午5時左右，他突然提早離開，搭火車緊急前往首爾。

報導稱，國防部長官金龍顯和李祥敏當天可能不同於其他國務委員，提前知道了尹錫悅宣布緊急戒嚴的方針。

警察廳長趙志浩在下午6時左右下班時，接到總統室要求「在辦公室待命，直到另行命令」的通知，但趙志浩堅稱，「我不知道待命的理由是為了宣布戒嚴。」

晚上9點左右，總理韓悳洙、副總理崔尚木、國防部長金龍顯、行政安全部長李祥敏、外交部長趙兌烈、統一部長金暎浩在總統室大樓出席會議。尹錫悅在會上表示「打算宣布緊急戒嚴」，大多數人面露難色，並表示反對。

但據說尹錫悅的意志很堅決。他對在野黨試圖彈劾監察院院長和檢察官一事，表示極大擔憂，他說：「如果再這樣下去，以後連法官也會遭到彈劾，甚至連司法部門都會出現問題。」

在場的一名國務委員說：「總統的念頭太強了，沒人能打消他的主意。」

據報導，隨後總理和國務委員提議，「如果要宣布戒嚴，我們召開會議進行審議」。根據憲法、戒嚴法和國務會議規定，宣布戒嚴必須經過國務會議審查。

隨後，國務委員連忙召集其他未到場的委員，他們到現場才得知宣布戒嚴的計劃，並苦口婆心勸阻尹錫悅，讓他再三考慮。

最終，戒嚴宣布方案分發給國務會議成員，並於晚上9時40分左右召開了由尹錫悅主持的國務會議。勉強超過了國務會議的11名法定人數。

根據南韓戒嚴法，國防部和行政安全部長官可以「經過國務總理」向總統建議宣布戒嚴，據說國防部長在會議上建議戒嚴。出席會議的一名國務委員表示：「尹總統很興奮，直到審議結束，他的興奮仍未平靜下來。」

此後，尹錫悅於晚間10時23分在總統室大樓一樓新聞發布室裡，面對鏡頭宣讀了宣布戒嚴的談話。雖然接獲消息的記者來到大樓，但新聞發布室的大門被封鎖，記者們是透過節目聽到宣布戒嚴的消息。

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