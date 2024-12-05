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    4成旅客失去聯繫！38名越南人疑集體跳機 韓當局尋找中

    南韓當局正在尋找38名越南人，他們上月14日持免簽證進入濟州島後失去聯繫，也沒有登上返回越南航班。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

    南韓當局正在尋找38名越南人，他們上月14日持免簽證進入濟州島後失去聯繫，也沒有登上返回越南航班。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社資料照）

    2024/12/05 14:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓當局正在尋找38名越南人，他們上月14日持免簽證進入濟州島後失去聯繫，也沒有登上返回越南航班，12月14日的30天免簽逗留期限屆滿，將被視為非法移民。

    綜合《越南快訊 》（VnExpress）、《韓聯社》報導，濟州旅遊局3日證實，上月14日搭乘包機從越南芽莊市（Nha Trang）抵達濟州島的90名越南旅客，其中有38名在行程最後一段行程，即原訂11月17日離開前忽然失去聯繫消失。

    據悉，38名越南遊客是根據免簽政策入境濟州島，這項計劃允許包括越南等64個國家的外國旅客，最多可以在濟州島停留30天，該旅行團其餘成員已搭乘返程班機。

    濟州島旅遊局指出，有關當局發現負責帶團的旅行社沒有依據規定在14天內通報38人失蹤，有關當局已調閱檢查監視器追查下落，這些遊客待12月14日的30天免簽逗留期限屆滿，將被視為非法移民。

    報導提到，這並非首次有外國遊客進入濟州島後失蹤，至少55名泰國遊客2022年參加旅行團抵濟州島後，也同樣在行程中忽然失蹤，外界懷疑可能在韓國尋找非法工作。

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