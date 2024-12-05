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    地球昨險遭天體衝擊！2020 XR小行星擦身而過 4年後還會再來

    與地球驚險擦身，小行星2020 XR四年後將重返；圖為小行星飛掠地球的想像畫面。（美聯社）

    與地球驚險擦身，小行星2020 XR四年後將重返；圖為小行星飛掠地球的想像畫面。（美聯社）

    2024/12/05 12:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國東部時間12月4日凌晨12時26分（台灣時間同日午後1時26分），1顆名為2020 XR的小行星以僅220萬公里的距離掠過地球，這相當於地球與月球距離的6倍。根據歐洲太空總署（ESA）的估算，2020 XR的直徑介於300到700公尺，相當於1座大型體育場，若這顆小行星與地球相撞，其破壞力足以摧毀1座城市。

    太空科技網站「Space.com」報導，這顆小行星於4年前首次被發現，當時軌道數據顯示2028年可能與地球碰撞。經過天文學家重新分析過往觀測資料，發現更多相關影像，得以更精準地計算其軌道，最終確認在至少2120年前，2020 XR不會對地球構成威脅。

    根據美國航太總署（NASA）的定義，近地天體（NEO）是指軌道接近地球的天體，其中直徑超過140公尺且距離地球小於750萬公里的天體被列為「潛在危險小行星」（PHA）。截至2024年，NASA噴氣推進實驗室（JPL）已追蹤超過2400顆此類天體，包括2020 XR。

    儘管這次飛掠地球並未引發任何危險，但強調了監控小行星的重要性。科學家們將持續提升天體監測能力，以因應未來可能的太空威脅。

    2020 XR的下一次近距離接近地球將於2028年11月發生，屆時距離將達到約1820萬公里，遠超今年的接近程度，為地球帶來更大的安全感。

    小行星2020 XR（左上），與地球擦身而過時僅相距220萬公里。（圖擷取自ESA官網）

    小行星2020 XR（左上），與地球擦身而過時僅相距220萬公里。（圖擷取自ESA官網）

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