韓執政黨表態反彈劾 黨主席要求尹錫悅退黨負責

南韓6個在野黨聯手發起彈劾案，最快明投票，執政黨「國民力量」已表態反對彈劾，但也要求尹錫悅應退黨負責。（路透）

2024/12/05 11:01

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日深夜突然宣布緊急戒嚴，數小時後就被國會決議推翻，引發南韓社會震撼，6個在野黨聯手發起彈劾案，最快明（6日）投票，執政黨「國民力量」已表態反對彈劾，但也要求尹錫悅應退黨負責。

據《韓聯社》報導，南韓最大在野黨共同民主黨聯手祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨和社會民主黨等6黨191名議員發起彈劾，最快明進行投票，彈劾案需超過3分之2同意票才能通過，6個反對黨合計有191名議員，仍需8名執政黨議員倒戈才能通過。

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執政黨「國民力量」黨主席韓東勳今（5日）就彈劾案表態，強調為防止國家在總統被彈劾後因毫無準備陷入亂局，以致影響國民和支持者，將努力阻止彈劾案獲得通過。

韓東勳重申，黨並非支持總統宣布戒嚴的違憲行為，總統對事態的認識與我和國民的認識有很大差異，難以認同；他強調包括總統在內，所有與發動戒嚴有關的人員都應負起責任，再次要求尹錫悅退黨，他會負起責任，帶頭收拾殘局。

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