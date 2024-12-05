勿低估中國網路威脅！英國網安首長示警

英國國家網路安全中心負責人霍恩3日發表年度報告，直指英國「廣泛低估」犯罪團體和俄羅斯、中國等敵意國家所帶來的網路威脅。 （法新社檔案照）

2024/12/05 06:22

〔編譯林家宇／綜合報導〕10月就任英國國家網路安全中心（NCSC）負責人的霍恩（Richard Horne），3日在倫敦總部發表年度報告，直指英國「廣泛低估」犯罪團體和俄羅斯、中國等敵意國家所帶來的網路威脅。

NCSC管理團隊在今年處理了430起資安事件，比去年的371件增加16％。其中347件涉及某些層級的資料外洩，20件與勒索軟體有關；團隊向可能受到影響的機構、組織所發送的告知和建議從去年的258件增加1倍至542件。

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霍恩警告，NCSC觀察到來自俄羅斯「侵犯且不止息的網路活動」，以及中國「依然是高度熟練的網路行動者，有著增長中的野心，要向國境之外投射自身影響力」，「在英國網路空間的敵意活動，無論頻率、複雜程度和強度上皆有提升」。他指出，「駭客不斷利用我們對科技的依賴，尋求造成最大程度的干擾和破壞」。

霍恩示警，「在面對以國家為首的嚴重威脅或網路罪犯展現出的危害程度下，沒有自得意滿的餘地」、「關鍵基礎建設、供應鏈、公共領域以及我國廣泛經濟體系的防護和恢復能力必須有所改進」。

另一方面，英國首相施凱爾2日於倫敦金融城市長晚宴（Lord Mayor's Banquet）發表年度外交政策演說。談及與中國關係，施凱爾表示，與中國的外交應對不能只是迴避，而是需要與之參與、合作、競爭和挑戰，強調自己有決心也會持續與中國保持對話，「因為，我相信當我們這麼做，我們會更加強大」。

施凱爾談及氣候變遷議題時，提到他在11月18日出席巴西里約熱內盧20國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平會晤，此前英中領袖已有6年未面對面交流，「我們不能只是視而不見，我們需要在經濟成長、安全、氣候等議題上去參與、合作、競爭和挑戰，以及在香港、人權和對我國國會議員制裁等問題上，以全面且坦誠的方式處理雙方歧見」。

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