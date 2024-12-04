紐時：南韓媒體無懼戒嚴管制 一致力抗限制新聞自由

南韓民眾4日晚間在首爾燭光集會上，舉著守護民主、和平的標語，要求總統尹錫悅下台。（歐新社）

2024/12/04 22:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統尹錫悅的6小時無預警緊急戒嚴，在南韓國內受到廣泛批評。《紐約時報》4日報導，南韓新聞媒體雖然因戒嚴令受到管制，但是並未因此屈服，橫跨政治光譜的新聞機構，一致抨擊尹錫悅恣意戒嚴及意圖限制新聞自由的措施。

在尹錫悅宣布緊急戒嚴後，戒嚴司令部發布6大管制措施，其中包括「禁止假新聞、操縱輿論和不實宣傳」，以及「所有媒體和出版物均受戒嚴控制」。紐時指出，面對軍方審查的南韓媒體並未屈服，政治光譜各端的新聞機構，即使是與尹錫悅所屬保守派「國民力量黨（PPP）」立場較為一致的右派媒體，也一致批評他的行為，以及任何限制新聞自由的企圖。

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立場傾向保守派的南韓數一數二日報《朝鮮日報》社論批評總統此舉，是「國際恥辱」。自由派《韓民族日報（Hankyoreh）》社論則稱，「大韓民國最大的安全風險，是『尹錫悅』」。

《韓國中央日報》英文版總編輯全容善（Chun Young-sun，譯音）發文表示，當政府宣布戒嚴，並沒有媒體應該如何因應的指引，因為已經數十年沒發生這種情況，該報的第一時間反應是派記者前往現場，報導事實，「我們從未考慮過停止或限制報導」，「除了持續報導，沒有真正想過其他想法」。

記者和媒體從業人員組成的工會聯盟發表聲明，譴責尹錫悅貿然戒嚴之舉「反民主」、「違憲」，否定了「半個世紀以來，全國人民用鮮血爭取來的民主，和新聞自由之歷史性成就」。

紐時指出，新聞自由是南韓從1980年代軍事統治和嚴格的媒體控制，走向民主的艱辛過程中，得來不易的其中一項權利。首爾梨花女子大學的媒體學教授朴成熙（Park Sung Hee，譯音）表示，媒體對這次宣布戒嚴展現的積極且批判性的回應，展現「南韓新聞自由仍然生機蓬勃」，如今南韓人數位連結性非常強，「任何試圖壓制或者主導資訊流通的行為，都不易成功」。

儘管緊急戒嚴令在約6小時後就被撤回，但是這起事件透露出，多年來南韓政治領袖挑戰新聞自由所帶來的風險。

尹錫悅上任之初展現對媒體的開放態度，與前總統文在寅形成鮮明對比。但是他與媒體的蜜月期沒有持續太久，就開始變調，透過控告、監管措施和刑事調查等手段，試圖打壓他認為的假消息，與媒體公開敵對。在他任內，警察和檢察官對總統辦公室指控「散播假新聞」的新聞機構，和記者住處進行突襲，政府和尹錫悅提出一系列可能涉及刑事指控的誹謗案。

美國國務院 2023年人權報告指出，南韓政府「被指控利用誹謗和中傷法限制公共討論，騷擾、恐嚇或審查私人和媒體言論，而這些法律的定義寬鬆，將誹謗刑事化」。

高麗大學媒體與傳播學院助理教授李尚元（Lee Sangwon，譯音）表示，整體而言，南韓媒體過去對尹錫悅的批評一直較為克制，但是尹錫悅宣布戒嚴如此極端的行為，導致媒體一致譴責總統，「這是一個轉折點」。

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