川普威脅奏效 南非：金磚國家無意創建新貨幣

圖為中國國家主席習近平（前排由左至右）、俄羅斯總統普廷、南非總統拉瑪佛沙，今年10月出席在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會。（路透檔案照）

2024/12/04 21:53

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統當選人川普11月30日在自家社群媒體「真相社群」（Truth Social）發文警告，「金磚國家」（BRICs）若採取行動，削弱美元強勢貨幣地位，將對其課徵100%關稅。《彭博》報導，川普的「威脅」立即產生效果，南非政府回應，沒有計畫創建所謂的「金磚國家」貨幣，等於與中國領導人習近平與美元抗衡的主張劃清界限。

南非國際關系與合作部（DIRCO）2日發布聲明表示：「最近有一些媒體或消息來源錯誤的報道稱，『金磚國家』正在計畫創建一種共同的新貨幣，事實並非如此。金磚國家內部的討論，側重於成員國之間使用各自國家的貨幣進行貿易。」

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「金磚國家」包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非，以及伊朗、埃及、伊索比亞和阿拉伯聯合大公國，該組織一直呼籲國際金融體系進行改革，其中，中國與俄羅斯主張與美元對抗，但內部尚未就採用新貨幣達成一致立場。

DIRCO表示，該集團創立的新開發銀行（NDB）仍依賴美元進行投資，這些投資已超過300億美元（台幣9734億元），涵蓋成員國及其他開發中經濟體。DIRCO指出，南非支持在國際貿易和金融交易中增加使用各自國家的貨幣，以緩和外匯波動的影響，而非側重於「去美元化」。

中國長期以來鼓吹「去美元化」方案，並積極尋求使用人民幣代替美元結算。在今年10月舉行的「金磚國家」高峰會上，俄羅斯也試圖說服「金磚國家」建立一個不受西方制裁的國際支付替代平台。

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