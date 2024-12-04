未成年跨性別醫療掀波！ 最高法院裁決牽動全美政策走向

圖右一為美國公民自由聯盟（ACLU）律師史特蘭吉歐（Chase Strangio），他（她）將成為首位在最高法院為跨性別權利辯護的公開跨性別律師。（美聯社）

2024/12/04 20:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦最高法院4日將審理一宗涉及跨性別權利的重要案件，聚焦田納西州禁止跨性別未成年人接受性別肯定醫療的法律。這項由共和黨主導的法案，是全美24個保守州採取類似政策的一部分，成為文化戰爭最新焦點。

美聯社報導，拜登政府向最高法院提起上訴，挑戰下級法院對該禁令的支持。根據法律，18歲以下診斷為「性別不安」（gender dysphoria）的未成年人，禁止接受青春期阻斷劑或賀爾蒙療法等性別肯定醫療。性別不安指個人因性別認同與出生時指定性別不符而產生的嚴重心理壓力。拜登政府與支持跨性別權利的團體認為，這項禁令基於性別與跨性別身份歧視，違反美國憲法第十四修正案的平等保護條款。

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田納西州2023年通過該法律，聲稱其目的在鼓勵未成年人「接受自身生理性別」，禁止提供讓未成年人以「不符生理性別」身份生活的療法。違規者可能面臨法律責任、罰款及專業懲戒，但該法律允許在治療先天性缺陷或性早熟等情況下使用相關藥物。田納西州檢察長史克梅提（Jonathan Skrmetti）捍衛此政策，強調旨在保護兒童免受「改變人生的醫療程序」影響，並提到部分中止治療者的後悔經驗。此外，他指出，歐洲部分國家已收緊相關政策，顯示治療的科學不確定性。

另一方面，醫學團體支持性別肯定醫療，指出性別不安與高自殺率相關，適當的性別肯定治療可挽救生命，已有長期研究證實其有效性。提起訴訟的原告包括16歲跨性別少女L.W.及其父親布萊恩·威廉斯（Brian Williams），以及其他跨性別青少年、其家長與相關醫療提供者。威廉斯強調，醫療治療對L.W.的幸福與自信至關重要，希望她能無懼地做自己。該案由美國公民自由聯盟（ACLU）及LGBT權利組織Lambda Legal代理，美國司法部亦加入支持陣營。

值得注意的是，ACLU的史特蘭吉歐（Chase Strangio）將成為首位在最高法院為跨性別權利辯護的公開跨性別律師。此案先前曾由聯邦地方法院裁定可能違憲並頒布初步禁令，但被第六巡迴上訴法院推翻。最高法院預計於明年6月底前作出裁決。

目前，美國最高法院由6位保守派法官與3位自由派法官組成。在2020年，該法院曾裁定聯邦法律禁止職場歧視，保護同性戀與跨性別員工的權益，此次裁決將對全美跨性別權利的發展產生深遠影響。

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