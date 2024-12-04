南韓政局混亂 日本擔憂日韓關係轉惡

南韓總統尹錫悅引發的戒嚴風暴，恐將導致他的政治生命提早結束。日本首相石破茂在今天的公開談話中表示，不便對他國內政置評，但會密切關注局勢發展。（路透）

2024/12/04 19:34

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕南韓總統尹錫悅引發的戒嚴風暴，恐將導致他的政治生命提早結束。日本首相石破茂在今天的公開談話中表示，不便對他國內政置評，但會密切關注局勢發展。原定15日訪韓的自民黨副總裁、前首相菅義偉已取消行程，至於石破預定明年1月訪韓的行程也可能受到影響。日本內部更擔心南韓政局的混亂，將讓已經回暖的兩國關係再度進入寒冬期。

尹錫悅在2022年5月就任南韓總統後，積極修復日韓關係，包括主動提出對前徵用工訴訟問題的解決之對，以化解雙方爭議，透過美國斡旋，在2023年7月首度於美國大衛營舉行美日韓三國峰會，為三國從過往美日、美韓的雙邊同盟走向三方合作鋪路，去年12月起，美日韓啟動了三方共享北韓飛彈發射情報，今年更連續舉辦了2次「自由之刃」（Freedom Edge）美日韓聯合軍演。

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產經新聞報導，尹錫悅在國內受到批評，但並未改變修復日韓關係的態度，獲得日本政府和執政黨內的高度評價，認為他對關係改善的態度值得信任。

尹錫悅總統在2023年3月中旬訪問日本之後，同年5月時任日本首相的岸田文雄亦回訪南韓，這是繼2018年日本前首相安倍晉三訪韓後，日相再度訪韓，當時岸田也宣布將重啟日韓領袖互訪的「穿梭外交」。今年10月，石破與尹錫悅在寮國出席國際會議時，首次舉行面對面會談，石破也透露將在日韓建交屆滿60周年的明年訪韓。不過讀賣新聞報導，日本外務省官員透露，與南韓的外交，在短期內將會變得艱難。石破預定明年1月訪韓的行程，可能延後。

身兼日韓議員聯盟會長的自民黨副總裁菅義偉，原定15日訪韓，並將與尹錫悅進行會談，但這項行程已在今天宣布取消。

由於尹錫悅在宣布戒嚴被國會喊卡後，將面臨彈劾、罷免等處分，政治生命可能提早結束，已在今年取得國會半席次的南韓最大在野黨「共同民主黨」很可能重掌政權，共同民主黨黨魁李在明為超級反日派，今年4月還曾表示「台海問題無關韓國，不管台灣變成怎樣，都與我們無關，所以不用多嘴」。

南韓前總統文在寅也是出身共同民主黨，主政時期走親中反美反日路線，文在寅政府，推翻了日韓慰安婦「不可逆轉」的協議，片面撤銷「日韓軍事情報保護協定」（GSOMIA），而且還製造了前徵用工訴訟問題等新爭議。產經報導指出，日韓關係在文在寅主政時陷入前所未有的最差狀態。

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