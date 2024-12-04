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    戒嚴風波衝擊美韓關係 南韓政局牽動亞太平衡

    南韓總統尹錫悅驚人之舉讓美國措手不及，圖為美國總統拜登去年4月在白宮設宴款待訪美的尹錫悅伉儷。（美聯社）

    南韓總統尹錫悅驚人之舉讓美國措手不及，圖為美國總統拜登去年4月在白宮設宴款待訪美的尹錫悅伉儷。（美聯社）

    2024/12/04 18:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅突宣布戒嚴，六小時後緊急撤回，舉國譁然，除美國表達嚴重關切，重要軍事合作計畫因而延後，美韓關係面臨挑戰。瑞典、日本等國紛紛推遲訪韓行程，而中國與北韓也密切關注此事，東北亞局勢更加撲朔迷離。此次事件凸顯南韓內部政治脆弱性，牽動亞太地區微妙平衡。

    美國對此事尤為敏感。白宮發言人強調，美方事前未獲通知，對此事表達「嚴重關切」。原定舉行的核諮詢小組（NCG）會議，和相關軍事演習被無限期推遲。該小組為尹錫悅的重要倡議，旨在加強南韓應對核威脅的能力，此次推遲凸顯美韓同盟面臨重大挑戰。國防部長奧斯汀的訪韓行程亦因此受阻。

    美國國務卿布林肯對尹錫悅撤回戒嚴令表示歡迎，重申對南韓及美韓同盟的支持，並期盼南韓能以和平、合法方式解決分歧。紐約時報則指出，南韓未事先通報美方，此舉讓美國措手不及，對強調民主外交的拜登政府而言更顯諷刺。近期在首爾舉辦的全球民主峰會，正是尹錫悅強化國際形象的重要平台，但此次戒嚴風波卻使美韓關係，面臨數十年來最嚴峻的考驗。

    南韓局勢的動盪也引起日本高度關注。日本首相石破茂表示，儘管戒嚴已解除，仍擔憂此事件對預定訪韓行程的影響。自民黨副總裁菅義偉也取消原定本月的訪韓計畫，顯示此事對日韓關係已造成衝擊。同時，瑞典總理克里斯特森決定延後本週與尹錫悅的峰會，凸顯國際社會對南韓局勢的疑慮。

    CNN分析指出，中國、北韓與俄羅斯正密切觀察事態發展。北韓或將此危機視為機會，進行武器測試或挑釁行動，以牽制南韓並增強談判籌碼。此外，中俄長期反對美國在亞洲的軍事部署，可能藉機削弱美韓同盟影響力，強化自身區域地位。

    華府智庫「新美國安全中心」研究員金杜妍（Duyeon Kim）認為，此次事件重挫尹錫悅的國際形象，使南韓的「民主燈塔」地位蒙羞，外交政策前景也變得更加不確定。

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