烏克蘭官員指控 聶伯羅魯尼市長遭俄軍折磨致死

烏克蘭官員指控俄軍將前聶伯羅魯尼市長馬特維耶夫（見圖）折磨致死。（擷取自X @Bykvu）

2024/12/04 19:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭官員今（4日）指控俄羅斯將烏國一名市長虐待致死，這名曾服務於札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的市長，不幸於戰爭初期被俘虜，遺體一直到最近才被俄羅斯送還。

《法新社》報導，札波羅熱州長費多羅夫（Ivan Fedorov）指出，曾擔任聶伯羅魯尼（Dniprorudne）市長的馬特維耶夫（Yevgen Matveiev），在烏俄戰爭初期不幸被俄軍俘虜。

請繼續往下閱讀...

費多羅夫說：「他被佔領者囚禁了2年又8個月，並被折磨致死。他的遺體在最近一次換俘時被送回烏克蘭。」

費多羅夫還指出，馬特維耶夫是一位「真正的愛國者」，他補充說：「在（俄軍）佔領期間，他沒有離開這座城市或人民，並盡其所能確保社區的生存。」

聶伯羅魯尼位於聶伯河畔，戰前人口約有1萬7736人。

Наприкінці лютого 2022 року російські війська захопили Дніпрорудне та взяли в полон міського голову Євгенія Матвєєва.https://t.co/yUVB9ojmXx



Він провів у полоні 2 роки і 8 місяців, де зазнав тортур.



«Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, не байдужим до долі своєї країни… pic.twitter.com/ZR1xDKfSfC — Букви （@Bykvu） December 4, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法