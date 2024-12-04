南韓82歲議員翻牆進國會勇擋戒嚴 投完票「睡死議場」網友喊敬佩

82歲南韓國會議員朴智元疲憊癱坐在議場椅子上睡著。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2024/12/04 19:16

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅於昨晚（3日）突宣布戒嚴，不過，在短短6小時內解除，成為南韓史上最短的戒嚴令。期間，國會內外上演軍警民激烈對峙，82歲在野黨議員朴智元翻牆進入國會，奮戰到深夜後癱坐在椅子上睡著畫面，引發熱議與欽佩。

尹錫悅在昨晚的全國電視演說中，以「剷除親北勢力、保護自由憲法秩序」為由，宣布緊急戒嚴，指責國會癱瘓政府。他同時下令警方與特種部隊封鎖國會，試圖阻止議員開會。然而，以共同民主黨主席李在明為首的在野黨議員，迅速集結到國會大廈，準備依法表決解除戒嚴令。但國會出入口遭封鎖，議員們翻牆進入議場，堅決捍衛民主。

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現場情況十分緊張，尹錫悅派遣的軍隊一度試圖強闖國會，甚至砸破執政黨國民力量黨黨魁辦公室的玻璃，但遭到議場內外議員、國會工作人員與民眾聯手抵抗。議員們則用家具堵住出入口，在場內等待達到法定開會人數。最終，進入南韓國會的190名議員全票通過決議解除戒嚴，尹錫悅不得不接受國會決議，在清晨宣布解嚴。

解嚴後，國會內照片陸續流出，其中，82歲議員朴智元疲憊地癱坐在椅子上睡著的畫面，讓網友紛紛留言說，「82歲了還能這樣奮戰，實在令人敬佩」、「熬夜對老人健康影響大，真的讓人心疼」、「82歲的老人翻牆保民主，還能熬夜戰到最後，這是何等精神！」。

1942年出生的朴智元是前國家情報院院長，共經歷了韓國史上17次戒嚴，包括1950年的韓戰、1961年的5·16軍事政變、1972年的維新體制、1980年的光州民主化運動等。被外界稱為「戒嚴的活證人」。

戒嚴解除後，朴智元議發文形容這場6小時的戒嚴是「愚蠢又衝動的總統尹錫悅自掘墳墓的行為」。他以「精神錯亂」、「無知又即興」來形容尹錫悅政府，直指「宣布戒嚴本身已經構成彈劾理由，而如此無知且衝動的總統根本不具備治理國家的資格。」

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