為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    嚇爆！「炸彈恐嚇信」寄北海道議會 預告引爆當天才有人發現

    有人寄「炸彈恐嚇信」給北海道議會，預告引爆當天才有人發現這封信。（圖擷取自「HTB北海道ニュース」YouTube）

    有人寄「炸彈恐嚇信」給北海道議會，預告引爆當天才有人發現這封信。（圖擷取自「HTB北海道ニュース」YouTube）

    2024/12/04 19:31

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道發生一起烏龍事件，不明人士寄「炸彈恐嚇信」電郵給議會，寄信時間是週末，議會沒人上班，當局沒有即時確認這件事，到預告引爆當天才有人發現這封恐嚇信。雖然炸彈最後是「詐彈」，北海道議會的危機處理飽受質疑。

    綜合日媒報導，這封炸彈恐嚇信上月30日午後寄到北海道議會官網詢問欄，內容寫到將在後天（12月2日）當天引爆炸毀北海道議會。然而，11月30日和12月1日剛好是公家單位固定休假的週六日，議會沒有員工上班，也沒人即時確認恐嚇信真偽。

    直到恐嚇信預告引爆炸彈當天下午1點半左右，才終於有議會人員發現這封信，緊急報告議長，報警戒備。報導指出，警方趕到仔細搜尋，沒有找到任何可疑爆裂物，但發現恐嚇信當下，北海道議會已經進入開議時間，如果真的出事，後果不堪設想。

    警方正在追查寄送恐嚇信的幕後人士。北海道議會則反省說，會強化危機管理，至少應該在每天早上都派人確認是否有可疑消息，儘速通報處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播