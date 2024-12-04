嚇爆！「炸彈恐嚇信」寄北海道議會 預告引爆當天才有人發現

有人寄「炸彈恐嚇信」給北海道議會，預告引爆當天才有人發現這封信。（圖擷取自「HTB北海道ニュース」YouTube）

2024/12/04 19:31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道發生一起烏龍事件，不明人士寄「炸彈恐嚇信」電郵給議會，寄信時間是週末，議會沒人上班，當局沒有即時確認這件事，到預告引爆當天才有人發現這封恐嚇信。雖然炸彈最後是「詐彈」，北海道議會的危機處理飽受質疑。

綜合日媒報導，這封炸彈恐嚇信上月30日午後寄到北海道議會官網詢問欄，內容寫到將在後天（12月2日）當天引爆炸毀北海道議會。然而，11月30日和12月1日剛好是公家單位固定休假的週六日，議會沒有員工上班，也沒人即時確認恐嚇信真偽。

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直到恐嚇信預告引爆炸彈當天下午1點半左右，才終於有議會人員發現這封信，緊急報告議長，報警戒備。報導指出，警方趕到仔細搜尋，沒有找到任何可疑爆裂物，但發現恐嚇信當下，北海道議會已經進入開議時間，如果真的出事，後果不堪設想。

警方正在追查寄送恐嚇信的幕後人士。北海道議會則反省說，會強化危機管理，至少應該在每天早上都派人確認是否有可疑消息，儘速通報處理。

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