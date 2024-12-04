南韓最短命戒嚴令！他見這1項傻眼：用軍法處理醫師？

南韓民眾不滿尹錫悅宣布戒嚴，抗議要求辭職下台。（路透社）

2024/12/04 19:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間臨時宣布戒嚴令，儘管今（4）日凌晨國會全票通過要求解除戒嚴，尹錫悅還是等到天快亮，才結束這6小時的戲碼。對此，醫師胡皓淳就笑稱，「軍法解決南韓醫師罷工問題」。

尹錫悅3日晚間於龍山總統室發表緊急談話，稱為了剿滅親北韓勢力，防止國家走入滅亡之路，因此宣佈實施「緊急戒嚴」。同時，南韓戒嚴司令部也馬上發布6條禁令，若有民眾違反其中的規定，將依據戒嚴法第9條的規定，進行逮捕、拘留、無證搜查、扣押。

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南韓戒嚴司令部6點限制為:

1. 禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動。

2. 禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。

3. 所有媒體和出版物均受戒嚴控制。

4. 禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。

5. 所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。

6. 良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。

胡皓淳在臉書粉專上提到，自己在看到南韓戒嚴令的第5點時，忍不住笑了出來，更直言，「軍法解決南韓醫師罷工問題。」

原來，2014年、2020年南韓都試圖推動醫療改革，但皆因醫師罷工而告終。然而尹錫悅今（2024）年又再次推動醫療改革，宣佈2025年起每年多招收2千名醫學院新生，才爆發年輕醫師跟學生的罷工衝突。甚至今年9月，南韓40所醫學院新學期的註冊率，竟不到3.4％。

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