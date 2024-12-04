為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓最短命戒嚴令！他見這1項傻眼：用軍法處理醫師？

    南韓民眾不滿尹錫悅宣布戒嚴，抗議要求辭職下台。（路透社）

    南韓民眾不滿尹錫悅宣布戒嚴，抗議要求辭職下台。（路透社）

    2024/12/04 19:06

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間臨時宣布戒嚴令，儘管今（4）日凌晨國會全票通過要求解除戒嚴，尹錫悅還是等到天快亮，才結束這6小時的戲碼。對此，醫師胡皓淳就笑稱，「軍法解決南韓醫師罷工問題」。

    尹錫悅3日晚間於龍山總統室發表緊急談話，稱為了剿滅親北韓勢力，防止國家走入滅亡之路，因此宣佈實施「緊急戒嚴」。同時，南韓戒嚴司令部也馬上發布6條禁令，若有民眾違反其中的規定，將依據戒嚴法第9條的規定，進行逮捕、拘留、無證搜查、扣押。

    南韓戒嚴司令部6點限制為:
    1. 禁止一切政治活動，包括國民議會、地方議會、政黨、政治協會、集會和示威活動。
    2. 禁止任何否認或企圖推翻自由民主制度的行為，禁止假新聞、操縱輿論和虛假宣傳。
    3. 所有媒體和出版物均受戒嚴控制。
    4. 禁止罷工、破壞和煽動社會混亂的集會活動。
    5. 所有罷工或離開醫療場的醫務人員，包括居民，必須在48小時內返回正常崗位，忠實工作，如有違法行為，將按照戒嚴法進行處罰。
    6. 良好的普通公民，除反國家勢力等顛覆勢力外，應採取措施盡量減少對日常生活帶來的不便。

    胡皓淳在臉書粉專上提到，自己在看到南韓戒嚴令的第5點時，忍不住笑了出來，更直言，「軍法解決南韓醫師罷工問題。」

    原來，2014年、2020年南韓都試圖推動醫療改革，但皆因醫師罷工而告終。然而尹錫悅今（2024）年又再次推動醫療改革，宣佈2025年起每年多招收2千名醫學院新生，才爆發年輕醫師跟學生的罷工衝突。甚至今年9月，南韓40所醫學院新學期的註冊率，竟不到3.4％。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播