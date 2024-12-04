獲UNESCO肯定！泰國「冬蔭功」正式列為非物質文化遺產

泰式酸辣湯「冬蔭功」榮登聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄。（擷取自泰國觀光局台北辦事處/官網）

2024/12/04 18:46

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國教科文組織（UNESCO）今（4）日宣布，將泰國經典美食「冬蔭功」列入人類非物質文化遺產名錄，這是泰國繼箜劇（Khon）面具舞、諾拉舞（Nora）、泰式按摩和潑水節後，第五項獲此殊榮的文化遺產。

根據《曼谷郵報》報導，聯合國教科文組織今日凌晨在巴拉圭首都亞松森，召開第19屆非物質文化遺產政府間委員會（IGC-ICH），同意讓泰式酸辣湯「冬蔭功」（Tom Yum Kung）列為「人類非物質文化遺產」。

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泰國文化部長蘇達旺（Sudawan Wangsuphakijkosol）表示，冬蔭功象徵泰國人的生活方式，也展現中部河岸農業社區的飲食文化。當地居民使用香茅、南薑、檸檬葉等香草，搭配蝦子、魚露、辣椒等食材，呈現酸、辣、鹹、甜的多層次風味，體現泰國料理的精髓。

蘇達旺補充，冬蔭功已成為一種國際美食，更是泰國文化的軟實力之一。這項殊榮不僅能提升泰國美食的國際知名度，還能推動傳統飲食文化的保護與傳承。

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