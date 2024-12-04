南韓戒嚴是防長金龍顯建議！9月就被懷疑有此打算

南韓國防部長金龍顯（圖）今年9月才上任，據說總統尹錫悅3日突然宣布戒嚴，就是聽從他的建議。（法新社）

2024/12/04 13:06

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣布戒嚴，引發社會和國際動盪，後續傳出他是聽從上任不久的國防部長金龍顯建議；1959年出生的金龍顯和1960年出生的尹錫悅都曾就讀首爾恩平區私立沖（冲）岩高中，是學長學弟關係，9月就被質疑籌組「尹家軍」，為戒嚴做準備。

據韓媒《每日經濟新聞》報導，今年9月2日金龍顯的國防部長任職聽證會上，南韓在野黨共同民主黨國會議員秋美愛指出金龍顯和尹錫悅關係匪淺，念高中時曾是要好的學長學弟。

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秋美愛當時懷疑，金龍顯和首都防衛司令李振宇（이진우，音譯）、陸軍特戰司令郭重根（곽종근，音譯）、防諜司令呂寅行（여인형，音譯）有所聯繫，想要組成「尹家軍」聯盟並實施戒嚴。

共同民主黨另名議員朴善源也質疑，尹錫悅是為了準備實施戒嚴，這才提拔忠誠的人選擔任關鍵軍職；金龍顯當時強調，就算宣布戒嚴，軍隊也不會遵命，因為這根本不符合時代現狀，外界不用過於擔心。

然而，尹錫悅3日發布戒嚴後，南韓國防部隨即證實是由金龍顯提出建議，若回顧今年9月的國防部長任職聽證會，可以看到似乎早已有了跡象。

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