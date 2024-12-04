民主典範變危機中心？南韓戒嚴令引爆深層裂痕

12月4日在南韓首爾國會大廈前，抗議者集會要求總統尹錫悅下台。（美聯社）

2024/12/04 13:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統尹錫悅３日深夜頒布戒嚴令，舉國譁然。《紐約時報》分析指出，這項在短短6小時後經國會投票否決而撤回的決定，不僅震驚了期盼擺脫軍事干預陰影的南韓人民，更揭示了南韓社會深層的政治對立和潛藏的社會危機。數千名抗議者聚集在首爾街頭，要求逮捕尹錫悅，曾經的亞洲民主典範，如今卻籠罩在不安的氛圍中。

尹錫悅於2022年以些微差距險勝當選南韓總統，這是自1980年代南韓結束軍事統治、開啟自由選舉以來，選情最膠著的一次。這場勝利並未賦予他強而有力的民意基礎，反而更像是對其自由派前任總統施政失利的反彈，而非對尹錫悅的熱烈擁戴。

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政治履歷中，尹錫悅原為檢察官，曾以鐵腕手段調查多位前總統，包括自己所屬政黨的前領導人朴槿惠，並使其鋃鐺入獄。他專精於貪腐案件，也曾調查三星（Samsung）的領導人。然而，這種「清算前朝」的政治模式，正是加劇南韓政治惡鬥的根源。

在競選期間，尹錫悅以強硬的對北韓政策贏得美國支持，卻加深了國內的政治分裂。他主張強化軍事演習、嚴格執行對北韓制裁，並將南韓定位為美國在亞洲的重要盟友。他宣稱：「沒有力量支持的和平毫無意義」，「只有當我們有能力發動先發制人的攻擊，並展現我們使用它們的意願時，才能避免戰爭」。

儘管南韓在商業、影視和音樂等領域的國際影響力日益增長，但國內卻充斥著嚴重的社會不平等和矛盾。飆漲的房價、年輕人的就業困境、低生育率和人口老化等問題，都加劇了社會的焦慮。選民們將不滿情緒投射到政治對手、移民和女性主義者身上。

尹錫悅從一開始就面臨兩大挑戰：反對黨在國會掌握多數席次，且在4月的國會選舉中進一步擴大優勢，使其成為數十年來首位未能在國會掌握多數的南韓總統；加上他自身的低迷支持率，使其施政寸步難行。

2024年的國會選舉，對尹錫悅所屬政黨而言，原本是扭轉局勢的機會，卻演變成一場充斥著仇恨言論和相互指責的惡鬥。接連發生的危機和醜聞，包括萬聖節活動的踩踏慘劇、北韓的軍事威脅、醫療人員罷工，以及尹錫悅妻子收受名牌手提包的腐敗指控，都讓局勢雪上加霜。

左右兩派在社群媒體上互相攻訐，街頭抗議不斷，社會嚴重撕裂。左派抗議者批評尹錫悅的反女權政策、攻擊媒體，並稱他是「國家叛徒」；右派則將反對黨稱為「罪犯」、「親北韓共產黨」。

4月的選舉結果，使反對黨獲得數十年來最大的國會多數席次，許多南韓人稱之為「審判日」。然而，這也加劇了政治僵局，導致政府難以有效運作，無法解決民眾的訴求。

最終，尹錫悅頒布戒嚴令，聲稱要「保護自由的南韓」，但國會迅速否決。這場政治風暴已對南韓的民主體制造成嚴重的衝擊，也讓尹錫悅的政治前途充滿不確定性。南韓的未來將走向何方，有待觀察。

12月4日在南韓首爾街頭，示威者高舉寫有「逮捕尹錫悅」的標語。（美聯社）

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