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    尹錫悅：為了避免亡國不得不戒嚴 白宮：密切注意情勢

    南韓總統3日晚間突然宣佈緊急戒嚴後，4日凌晨民眾試圖突破封鎖進入國會大樓。（路透）

    南韓總統3日晚間突然宣佈緊急戒嚴後，4日凌晨民眾試圖突破封鎖進入國會大樓。（路透）

    2024/12/04 00:01

    〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間突然宣佈實施「緊急戒嚴」，以剿滅「親北韓」勢力，維護自由憲政秩序。他在演說中表示，為了確保南韓自由、安全，避免走上亡國之路，實施戒嚴是「不可避免之舉」。

    《韓聯社》報導，尹錫悅3日晚間在首爾龍山總統府發表「緊急談話」，宣佈實施緊急戒嚴，以剿滅「從北」（親北韓）勢力，維護自由憲政秩序。《路透》引述白宮國安會發言人3日說法，拜登政府正與南韓政府保持聯繫，「正密切注意情勢發展」。

    尹錫悅在宣佈戒嚴的電視演說中表示，為了確保人民自由、安全，以及國家永續發展，不受企圖顛覆國家體制的反國家勢力妄動之影響，並將國家完整無損地交給下一代，不得不實施緊急戒嚴；將透過實施戒嚴，重建並捍衛南韓的自由，以防國家走入亡國之路。他說：「我必將剿滅將國家推向亡國邊緣的元兇、反國家勢力。」

    南韓宣佈緊急戒嚴後，民眾從3日深夜開始聚集國會大樓外，其中一些人試圖攀越大門進入，但是遭到軍警阻擋。反對戒嚴的執政黨「國民力量黨（PPP）」主席韓東勳，呼籲軍隊和警方，不要協助執行「違反憲法」的戒嚴令。

    南韓總統3日晚間突然宣佈緊急戒嚴後，4日凌晨國會大樓門口聚集大批民眾。（法新社）

    南韓總統3日晚間突然宣佈緊急戒嚴後，4日凌晨國會大樓門口聚集大批民眾。（法新社）

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