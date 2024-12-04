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    南韓戒嚴軍隊進駐國會、直升機空中戒備 台人留意自身安全

    現場還能看到有直升機出動在空中戒備。（路透）

    現場還能看到有直升機出動在空中戒備。（路透）

    2024/12/04 00:05

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，軍事粉專「IDF經國號」特別提醒人在南韓的台灣民眾，或是有計畫要去南韓的國人，多加留意自身安全。

    尹錫悅3日晚間10點30分（台灣時間3日晚間9點30分）發表全國電視講話，指控反對黨是「親北韓勢力」，把持國會、透過反國家活動癱瘓施政，因此宣布緊急戒嚴，勢要剷除反國家勢力及其禍首。

    戒嚴令下達後，南韓國防部隨即召開全軍指揮官會議加強戒備，由陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴司令，軍隊已進駐國民議會，大門則由警察鎮守。戒嚴令引發南韓民眾不滿，越來越多人湧入國民議會外與警察對峙，一度爆發推擠衝突，現場還能看到有直升機出動在空中戒備。

    軍事粉專「IDF經國號」今晚發文提醒近期要前往韓國，或是人已經在南韓的台灣人多加留意自身安全。我國外交部則說，將與主要友盟國家保持密切聯繫，持續關注相關情勢發展；總統賴清德也指示持續關注可能發展，政府對於各項安全情勢，國安團隊都能有效確保，請民眾放心。

    南韓宣布戒嚴後，大批民眾與警察在國民議會外對峙。（路透）

    南韓宣布戒嚴後，大批民眾與警察在國民議會外對峙。（路透）

    南韓軍隊進駐國會。（歐新社）

    南韓軍隊進駐國會。（歐新社）

    聚集在國民議會外頭的不滿群眾越來越多。（法新社）

    聚集在國民議會外頭的不滿群眾越來越多。（法新社）

    警民一度爆發推擠衝突。（法新社）

    警民一度爆發推擠衝突。（法新社）

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