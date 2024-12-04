南韓國會外上千人怒吼「解除戒嚴！推翻獨裁！」 軍隊突撤離

進駐南韓國會的軍人據稱已撤離。（美聯社）

2024/12/04 00:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，引發各界譁然。南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明號召民眾到國會抗議，上千人齊聚國民議會外頭高喊「解除戒嚴、推翻獨裁」，還一度與軍人、警察發生推擠衝突，不過稍早軍隊主動撤離，現場民眾拍手叫好。

綜合韓媒報導，尹錫悅3日晚間指控反對黨是「親北韓勢力」，把持國會並透過反國家活動癱瘓施政，故宣布實施緊急戒嚴，封鎖國民議會，勢要剷除反國家勢力及其禍首。尹錫悅指派陸軍參謀總長朴安洙擔任戒嚴司令，軍隊也進駐國會，大門則主要由警察鎮守。

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據悉，實施戒嚴是南韓國防部長金龍顯向尹錫悅提議的，早在3日下午就召開全軍指揮官會議，有當地媒體稱現役軍人均已收到「延後退伍令」。南韓戒嚴司令部3日晚間也發布第1號戒嚴公告，宣布禁止政治結社、集會、示威等政治活動，所有媒體和出版活動都受到戒嚴司令部的管制，違反戒嚴令者可以在沒有逮捕令的情况下被逮捕。

尹錫悅的動作引發南韓各界強烈不滿，自家黨魁韓東勳急發聲切割，李在明也號召群眾衝國會抗議，上千人在議會外頭怒喊「解除戒嚴！推翻獨裁！」一度與軍警發生推擠衝突，不過持續約莫20分鐘的衝突後，軍人突然主動撤離，現場民眾紛紛拍手叫好。南韓知名退將韓雪3日晚間也在社群呼籲軍人同袍，切勿配合毫無正當性的戒嚴令，「你們不是尹錫悅的私人軍隊，加入公眾一起反抗！」

最新消息指出，南韓國會4日凌晨召開全體會議，以190票贊成，出席的國會議員全票通過要求解除戒嚴的決議，國會議長辦公室宣布，「解除戒嚴決議通過後，戒嚴令宣告無效」。南韓憲法第77條第5款規定，國會有權請求解除戒嚴令，並且若有多數議員同意，總統應予以解除。

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