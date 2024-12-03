川普勝選後首度出訪 赴巴黎參與聖母院重啟儀式

美國候任總統川普（見圖）宣布，他週末將出席巴黎聖母院重啟典禮。（法新社）

2024/12/03 19:16

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump）昨（2）日宣布，他本週將到法國首都巴黎（Paris），出席巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）的重啟典禮。這是川普自11月初贏得總統大選以來首次出訪。

《美聯社》報導，川普週一晚間在他旗下的社群平台真相社交（Truth Social）PO文說：「很榮幸宣布我週六會前往法國巴黎，參加聖母院盛大且具有歷史性的重新開放儀式，聖母院在5年前的那場毀滅性火災後，已完全修復。」

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聖母院的重啟典禮將在週六、週日舉行，屆時預計有50位國家元首或代表到場觀禮。

川普補充說：「馬克宏總統（Emmanuel Macron）做得非常棒，確保聖母院能恢復往昔的榮光，甚至勝過以往。這對所有人來說，會是非常特別的一天。」

報導指出，5年前聖母院慘遭祝融時，川普當時也在推特（Twitter，現已更名X）PO文給建議：「看到巴黎聖母院教堂發生大火真是令人震驚，或許可以用飛行灑水機滅火，必須快點行動！」

法國官員回覆，他們已經用盡所有辦法來撲滅火勢，除了飛機灑水滅火以外，因為這種做法可能會導致整個聖母院崩垮。

5年前遭遇大火的巴黎聖母院已修復完畢。（法新社）

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