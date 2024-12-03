為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普陰影籠罩 烏克蘭入北約恐生變

    12月2日，德國總理蕭茲（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）在基輔聖索菲亞大教堂會面後，於記者會上握手。（法新社）

    12月2日，德國總理蕭茲（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）在基輔聖索菲亞大教堂會面後，於記者會上握手。（法新社）

    2024/12/03 16:44

    〔記者陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，隨著美國總統當選人川普即將於明年一月正式就職，北大西洋公約組織（NATO）外交部長們預計將於12月3日的會議上，對烏克蘭加入北約的加速申請採取保守態度。川普曾誓言要迅速達成和平協議以結束俄烏戰爭，促使基輔在川普上任前，急於爭取有利條件。

    烏克蘭總統澤倫斯基強調，西方提供安全保障及關鍵武器是基輔啟動和平談判的前提。他在1日表示，烏克蘭希望北約各國外長能提出接納烏克蘭的「建議」，但坦言部分國家持懷疑態度。目前，包括美國和德國在內的北約主要成員國，對於烏克蘭的入盟申請仍持保留立場，擔憂這可能讓北約直接捲入與俄羅斯的戰爭。

    美國國務院官員私下透露，拜登政府不會支持這項訴求，認為相關提議可能遭到即將上任的川普否決。一名歐洲外交官指出：「此時推動這項提議，恐引發川普不滿，並促使他採取相反立場。」美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在宣布最新7.25億美元（約新台幣236億元）軍事援助計畫時，僅重申「烏克蘭仍在通往北約的道路上，而北約也正朝向接納烏克蘭邁進。」

    雖然短期內烏克蘭入北約的可能性不大，但西方外交官透露，已展開初步討論是否派遣歐洲軍隊執行未來可能的停火協議。一名歐洲外交官表示：「許多國家正在認真研究各種情境，並探討如何提供安全保障。」

    歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）上週末在基輔指出，歐盟「希望烏克蘭贏得這場戰爭」，並表示正協助基輔為未來談判做好準備。她認為北約的安全保障是「最強有力的支持」，但對於具體方案則未進一步說明。

    川普此前表示，他能在短時間內結束俄烏戰爭，但未透露具體計畫。他的新任烏克蘭戰爭特使凱洛格（Keith Kellogg）曾提議，為和平協議的一部分，暫緩烏克蘭長期的北約入盟計畫，同時提供基輔安全保證。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播