川普陰影籠罩 烏克蘭入北約恐生變

12月2日，德國總理蕭茲（左）和烏克蘭總統澤倫斯基（右）在基輔聖索菲亞大教堂會面後，於記者會上握手。（法新社）

2024/12/03 16:44

〔記者陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，隨著美國總統當選人川普即將於明年一月正式就職，北大西洋公約組織（NATO）外交部長們預計將於12月3日的會議上，對烏克蘭加入北約的加速申請採取保守態度。川普曾誓言要迅速達成和平協議以結束俄烏戰爭，促使基輔在川普上任前，急於爭取有利條件。

烏克蘭總統澤倫斯基強調，西方提供安全保障及關鍵武器是基輔啟動和平談判的前提。他在1日表示，烏克蘭希望北約各國外長能提出接納烏克蘭的「建議」，但坦言部分國家持懷疑態度。目前，包括美國和德國在內的北約主要成員國，對於烏克蘭的入盟申請仍持保留立場，擔憂這可能讓北約直接捲入與俄羅斯的戰爭。

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美國國務院官員私下透露，拜登政府不會支持這項訴求，認為相關提議可能遭到即將上任的川普否決。一名歐洲外交官指出：「此時推動這項提議，恐引發川普不滿，並促使他採取相反立場。」美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在宣布最新7.25億美元（約新台幣236億元）軍事援助計畫時，僅重申「烏克蘭仍在通往北約的道路上，而北約也正朝向接納烏克蘭邁進。」

雖然短期內烏克蘭入北約的可能性不大，但西方外交官透露，已展開初步討論是否派遣歐洲軍隊執行未來可能的停火協議。一名歐洲外交官表示：「許多國家正在認真研究各種情境，並探討如何提供安全保障。」

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）上週末在基輔指出，歐盟「希望烏克蘭贏得這場戰爭」，並表示正協助基輔為未來談判做好準備。她認為北約的安全保障是「最強有力的支持」，但對於具體方案則未進一步說明。

川普此前表示，他能在短時間內結束俄烏戰爭，但未透露具體計畫。他的新任烏克蘭戰爭特使凱洛格（Keith Kellogg）曾提議，為和平協議的一部分，暫緩烏克蘭長期的北約入盟計畫，同時提供基輔安全保證。

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