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    郊狼當成野狗被攻擊！ 美國4歲女童遭狠咬後腦勺重傷送醫

    國科羅拉多州4歲女童上月28日在郊區誤以為是「野狗」上前靠近親近，孰料這隻「郊狼」撲倒女童後猛咬住後腦勺導致重傷，隨後緊急送醫救治。（科羅拉多州立公園與野生動物管理局官網）

    國科羅拉多州4歲女童上月28日在郊區誤以為是「野狗」上前靠近親近，孰料這隻「郊狼」撲倒女童後猛咬住後腦勺導致重傷，隨後緊急送醫救治。（科羅拉多州立公園與野生動物管理局官網）

    2024/12/03 16:02

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州4歲女童上月28日誤認「郊狼當成野狗」上前靠近親近，孰料這隻郊狼撲倒女童後猛咬住後腦勺導致重傷，隨後緊急送醫救治，科羅拉多州立公園與野生動物管理局已展開撲殺襲擊區域附近郊狼，防範未來發生類似事故。

    綜合外媒報導，科羅拉多州立公園與野生動物管理局（Colorado Parks and Wildlife）表示，4歲女童與家屬於感恩節當日（上月28日）於科羅拉多泉北部，靠近紀念碑溪（Monument Creek）和25號州際公路以東附近散步時，女童誤將蹲在樹後方的「郊狼」當成野狗上前靠近親近，突然遭郊狼撲倒咬住後腦勺致嚴重受傷，女童的父親見狀緊急上前驅趕郊野並救出女兒，女童緊急送院救治，目前已無生命危險。

    科羅拉多州立公園與野生動物管理局官員提醒，居住於有野生動物的地區附近須提高警覺，並小心照顧孩子和寵物，郊狼是雜食動物，會吃任何東西，甚至像熊一樣翻倒垃圾桶，切勿將垃圾留在屋外，當局無法確認該隻攻擊女童的郊狼，因此將採取致命方式撲殺附近區域任何郊狼。

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