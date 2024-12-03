中日互厭 調查：兩國9成民眾對彼此印象不好

中國與日本近年關係急速惡化，民調顯示兩國國民也愈來愈互相討厭。（中央社）

2024/12/03 14:54

歐祥義／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國和日本有九成民眾相互討厭。日本民間非營利團體「言論NPO」與中國國際傳播集團（中國外文局），2日發佈在中日兩國進行的聯合輿論調查結果。回答對日本印象「不好」的中國人為87.7%，較上一年增長24.8個百分點。回答對中國印象「不好」的日本人為89%，減少3.2個百分點，略有改善。

綜合日經中文網和共同社報導，回答對日本印象「不好」的中國人比例為2005年開始調查以來第二高。最高紀錄出現在日本將釣魚台國有化的2013年，達到92.8％。

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中日受訪者對兩國關係的看法也出現顯著差異。認為兩國「關係很重要」的日本受訪者為67.1％，略有增加，而持這種觀點的中國受訪者為26.3％，大幅下降33.8個百分點，創歷史新低。

調查發現，作為了解日本的相關資訊來源，微網誌及抖音等社交網路（SNS）排名靠前。這可能導致中國人對日本印象産生影響。

據報導，中國國民對日本感情急速惡化，或許會影響中國的對日政策。言論NPO代表工藤泰志指出，透過網路獲取日本相關資訊的中國人增加了，「可能是不了解日本實際情況的人們透過社交平台（SNS）等獲取日本資訊，導致抱有反感。」

報導指出，在對日本印象不好的理由中，回答因釣魚台國有化「引發對立」的最多，佔45.5%；日本在台灣和歷史問題上的態度也居於前列。

關於關係發展的「障礙」，中國最多的回答是東京電力福島第一核電站處理水排海問題（35.5%），日本最多的則是「釣魚台問題」（50.6%）。

透過中國國內新聞媒體和手機App獲取日本資訊的中國人，對日印象普遍不佳。不過，有赴日經歷的中國人中，50%以上對日本有好印象，遠多於從未赴日者（約3%）。

本次調查於今年10至11月，以18歲以上者為對象，在中日兩國進行。在日本獲得1000人回答，在中國北京及上海等10個城市獲得1500人回答。

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