拜登特赦兒子 中媒趁機嘲諷「為所欲為無所謂」

美國總統拜登（左）在卸任前特赦自己的兒子杭特·拜登（右），引發政壇譁然。（路透資料照）

2024/12/03 11:15

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國經常抓到機會就大肆批評美國的體制，最近美國總統拜登（Joe Biden）宣布特赦兒子杭特·拜登（Hunter Biden），中國官媒和社群媒體又逮到機會群起嘲諷，指稱這代表美式民主與法治虛偽。

「美國之音」報導，西方國家和評論人士長期批評北京當局缺乏法治、濫用權力，中方也一直把握機會反擊，對內大力批評西方國家的政治體制，嘲笑美式民主也列入中國社交媒體「主旋律」。

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拜登將在明年1月卸任，本月1日突然宣布特赦兒子杭特·拜登，使其免於因非法持有槍支和稅務等聯邦重罪入獄，還在聲明中指稱，對杭特的調查和審判存在政治動機。

中國官媒新華社2日報導以「拜登赦免其子令美國朝野譁然」為標題，借美國共和黨人和部分民主黨人之口，批評拜登這項特赦，還引用美國總統當選人川普在社群媒體發文批評拜登「濫用司法」。

新華社報導中稱，美國共和黨人批評拜登出爾反爾、「雙重標準」，引述共和黨參議員羅恩·強生（Ron Johnson）說：「在民主黨治理下，美國存在兩套司法系統，一套用來保護民主黨人，另一套用來對付他們的政治對手。」

報導提到，美國共和黨聯邦眾議員、眾院監督委員會主席科默（James Comer）發表聲明，指責拜登及其家族「想盡辦法逃避被問責」。該委員會在社群媒體上發文說，從針對川普的「法律戰」到對杭特的赦免，拜登前所未見的濫用權力是美國總統之位上的污點。

在中國的社群媒體上，則出現一些嘲笑美國民主的發文。有網友寫道「自己老爹是總統，那麼怎麼為所欲為都無所謂」、「這是美國精英層自利行為，但是這卻是美國制度堂而皇之的，所以你說美國有沒有腐敗，這都是赤裸裸的放出來了，這點是腐敗制度化和合法化」。

據報導，在中國網路上頗具影響力的作家「兔主席」在微信表示，拜登特赦兒子顯示，「（美國政治）表裡不一」「家庭/親情大於政黨鬥爭，大於對民主、法治等制度和抽象價值的維護。」

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