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    哇！美國男口袋摸到遺忘鈔票 拿去買刮刮樂抱走326萬頭獎

    密蘇里州男子日前開車停靠當地商店時，恰巧摸到1張遺忘放在上衣口袋的10美元（約新台幣326元）鈔票，順手買了1張刮刮樂，孰料一刮開驚訝成為10萬美元（約新台幣326萬元）頭獎得主。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    密蘇里州男子日前開車停靠當地商店時，恰巧摸到1張遺忘放在上衣口袋的10美元（約新台幣326元）鈔票，順手買了1張刮刮樂，孰料一刮開驚訝成為10萬美元（約新台幣326萬元）頭獎得主。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2024/12/03 10:25

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州男子日前開車停靠當地商店時，恰巧摸到1張遺忘放在上衣口袋的10美元（約新台幣326元）鈔票，順手買了1瓶汽油、1張刮刮樂，孰料一刮開驚訝成為10萬美元（約新台幣326萬元）頭獎得主，相當幸運。

    中獎男子近日於密蘇里彩券公司領獎時向工作人員透露，他日前驅車至聖路易斯郡當地某間QuickTrip停靠休憩時，突然在衣服口袋摸到1張被遺忘許久的10美元鈔票，順手拿這張鈔票購入1瓶5美元（約新台幣163元）汽油、1張5美元「成堆的500美元（約新台幣1.6萬元）」（Heaps of $500）刮刮樂，結帳後當場刮開彩券驚訝發現贏得10萬美元頭獎，他直呼「當時完全不敢相信」。

    男子說，他返回車上立刻致電其妻子報喜，太太當時根本不相信中獎，還稱「直到我回家拿這張刮刮樂給她看，她才會相信。」

    據悉，「成堆的500美元」是款售價5美元刮刮樂遊戲，內涵500美元獎金，提供15次贏得最高獎金10萬美元機會。

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