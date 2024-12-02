慘！幾內亞足球賽爆發踩踏事件 至少56死數十傷

幾內亞恩澤雷科雷足球場踩踏事件，民眾驚慌逃竄。（路透）

2024/12/02 19:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕西非幾內亞（Guinea）南部最大城恩澤雷科雷（Nzerekore）一座足球場發生嚴重踩踏事件，造成至少56人死亡，數十人受傷。

根據美聯社報導，這起事件發生在週日（12月1日）下午，一場由幾內亞軍事領袖敦布亞（Mamadi Doumbouya）舉辦的足球錦標賽決賽期間，該場比賽由拉貝（Labe）隊和恩澤雷科雷隊對決，在比賽過程中，球迷之間發生衝突，引發混亂。幾內亞通訊部長蘇瑪（Fana Soumah）在國家電視台發表聲明表示，當局正在調查這起踩踏事件的責任歸屬。

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一個名為「國家輪替與民主聯盟」（National Alliance for Alternation and Democracy）的政治團體聲明指出，踩踏事件造成數十人死傷，並呼籲對此事件展開調查。該聯盟認為，這場錦標賽的目的是為敦布亞的「非法且不當」政治野心拉抬聲勢。

當地媒體《幾內亞媒體》（Media Guinea）報導，衝突的導火線是一次有爭議的判罰，引發球迷不滿，向場內投擲石塊，導致安全部隊使用催淚瓦斯試圖控制場面，進而引發踩踏事件。報導指出，死者中有多名兒童，部分在當地醫院接受治療的傷者情況危急。

現場影片顯示，在衝突爆發前，部分觀眾席的球迷對裁判的判決大聲抗議，隨後球迷湧入球場，場面一片混亂。人們爭相逃離球場，許多人翻越高高的圍欄。其他影片則顯示，疑似在醫院的地板上躺著許多人，周圍聚集了人群，有些人正在協助傷者。

幾內亞自2021年總統孔戴（Alpha Conde）遭軍方推翻後，就一直由軍政府統治。敦布亞在3年前發動政變，聲稱是为了防止國家陷入混亂，並批評前政府未能兌現承諾。然而，他也因未能達到人民的期望而受到批評。

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