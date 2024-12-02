川普因邊境問題喊收關稅 杜魯道急飛佛州、誓言強化邊境管理

杜魯道29日飛往佛州與川普餐敘，杜魯道向川普承諾，加拿大會強化邊境管理措施。圖為兩人2019年6月會面。（法新社）

2024/12/02 10:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）日前宣布對加拿大、墨西哥和競爭對手中國加徵進口關稅的計畫，引起國際關注。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）29日飛往美國佛州與川普餐敘，杜魯道向川普承諾，加拿大會強化邊境管理措施。

綜合外媒報導，杜魯道表示：「我認為，向加拿大人和美國人表明『我們正以明顯且強大的方式採取行動』是很重要的，這正是我們現在要做的。」杜魯道指出，有鑑於美加之間的緊密貿易關係，加拿大會證明關稅會同時損害兩國，「我相信美國人會明白，這樣繼續下去不符合他們的利益」。

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美國駐加拿大大使希爾曼（Kirsten Hillman）提到，他對川普提到，美加邊境的狀況與美墨邊境的狀況並無法比擬。而杜魯道在餐敘中成功地讓川普及其內閣提名人選了解到，美國在毒品及非法移民問題上把加拿大與墨西哥混為一談是錯誤的。

希爾曼指出，美加邊境與美墨邊境確實沒有「可比性」，從加拿大走私到美國的芬太尼十分稀少，查獲大多是個人用途，而並非美墨邊境的大量走私，美國當局在美國查獲的芬太尼有99.8％來自墨西哥。

希爾曼表示，加拿大已準備好投資邊境安全措施，包括部署更多直升機、無人機和執法人員，美加之間也達成協議，允許美國將非法入境的移民遣返回加拿大，「美墨之間並沒有類似協議」。

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