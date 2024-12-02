內舉不避親又一樁！川普任命親家公擔任中東事務顧問

美國總統當選人川普（右）任命黎巴嫩裔美國商人布洛斯（左），擔任阿拉伯及中東事務高級顧問，成為最新1位擔任重要職務的家族成員。（美聯社檔案照）

2024/12/02 06:22

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統當選人川普1日宣布，任命黎巴嫩裔美國商人布洛斯（Massad Boulos）擔任阿拉伯及中東事務高級顧問，成為最新1位擔任重要職務的家族成員。

川普在自家社群媒體「真實社群」發文表示，「我很自豪地宣布，馬薩德‧布洛斯將擔任總統阿拉伯及中東事務高級顧問」，「馬薩德是一位出色的律師，也是商界備受敬重的領袖，在國際舞台上擁有豐富經驗。」

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川普說，布洛斯長期支持共和黨和保守派價值觀，「是我競選活動中的重要資產，並在與阿拉伯裔美國社群建立新的聯盟方面，發揮重要作用。」而且，布洛斯也是「談判高手」。

布洛斯是川普次女蒂芬妮‧川普（Tiffany Trump）的公公，布洛斯的兒子麥可（Michael Boulos）於2018年與蒂芬妮相識，2022年11月結婚。據稱麥可比蒂芬妮小4歲，也是身價非凡的富二代，從小在奈及利亞長大，布洛斯在當地經營的布洛斯集團（Boulos Enterprises）號稱價值數十億美元。

布洛斯在川普競選總統時扮演關鍵使者的角色，協助動員對現任總統拜登的加薩走廊戰爭政策感到不滿的阿拉伯裔美國人和穆斯林選民。競選期間，川普經常誇口將迅速結束加薩走廊、烏克蘭以及其他地區的戰爭，但未具體說明他將如何實現目標。

在擔任川普顧問後，布洛斯將承擔艱鉅的工作，包括以色列在加薩的戰爭持續升級，以色列與黎巴嫩真主黨之間的脆弱停火已出現違規情況，以及敘利亞反抗軍在對抗阿塞德政府的行動中取得進展。

川普甫於11月30日任命長女伊凡卡‧川普（Ivanka Trump）夫婿庫希納（Jared Kushner）的父親查爾斯‧庫希納（Charles Kushner），出任美國駐法國大使。

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