俄羅斯軍費增至歷史新高 美否認會將核武歸還烏克蘭

歐盟理事會新任主席柯斯塔（右）1日抵達基輔，以行動力挺烏克蘭總統澤倫斯基（左）對抗俄羅斯侵略。（路透）

2024/12/02 06:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕在烏克蘭總統澤倫斯基暗示可能有條件和談後，俄羅斯總統普廷1日批准2025年的預算計畫，將軍費提升至歷史新高，顯示莫斯科正力圖在烏克蘭戰爭中取得勝利。

美聯社報導，根據1日公布在政府網站上的預算內容，約32.5％的預算被分配給國防開支，相當於13.5兆盧布（約4.12兆台幣），高於今年的28.3％。俄羅斯國會兩院—國家杜馬和聯邦院，近日已批准這項計畫。

請繼續往下閱讀...

自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，這場歐洲自二次世界大戰以來最大規模的衝突，已耗盡雙方資源。儘管烏克蘭獲得西方盟友數十億美元援助，但俄軍兵力規模更大、裝備更為精良，近數月來在烏克蘭東部地區逐漸推進，迫使烏軍後退。

歐盟理事會新任主席柯斯塔（Antonio Costa）和歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），1日抵達基輔，以行動表達力挺烏克蘭的立場。此行正值對美國總統當選人川普明年即將成立的新政府，是否會持續支持烏克蘭的疑慮加深之際。

在與烏國總統澤倫斯基共同舉行的記者會上，柯斯塔重申歐盟的承諾，包括42億歐元（約1443億台幣）的預算支持，以及每月15億歐元（約515億台幣）來自凍結俄羅斯資產的援助。

澤倫斯基表示，任何未來與俄羅斯的停火談判，都需要納入歐盟和北大西洋公約組織（NATO）的代表，因為烏克蘭將未來的安全寄託於這兩個聯盟。不過，他認為目前看不到談判的可能性，並強調烏克蘭「絕不會在法律上承認俄羅斯對我們領土的任何侵佔」。

澤倫斯基呼籲即將卸任的拜登政府，利用剩餘的2個月任期，對「那些對我們未來持懷疑態度的歐洲少數派施加影響」，「我看不到任何風險，大多數北約國家也看不到烏克蘭加入北約的建議會有什麼風險。」

針對紐約時報上月引述匿名西方官員報導，拜登可能在卸任前將核武器交還烏克蘭的說法，白宮國家安全顧問蘇利文1日表示，美國並未考慮將蘇聯解體後，烏克蘭放棄的核武器歸還給烏國。

蘇利文在接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，「這根本不在考慮範圍，沒有這回事。我們目前的作法是向烏克蘭提供各種傳統武器能力，以便他們能夠有效防禦，並對俄羅斯發動反擊，而不是（提供）核能力。」

蘇聯在1991年解體後，烏克蘭繼承蘇聯的部分核武器，但在1994年根據「布達佩斯備忘錄」（Budapest Memorandum）放棄這些武器。做為交換，俄羅斯、美國和英國向烏克蘭提供安全保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法