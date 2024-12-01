世界變好清晰！遠視寶寶首次戴眼鏡 反應萌翻全球

一歲大的小連恩．弗雷德里克（Liam Frederick）第一次戴眼鏡的影片暴紅。（圖：TikTok / @Stephmmeyer）

2024/12/01 16:33

〔編譯陳成良／綜合報導〕一段感人影片在TikTok和Instagram瘋傳，記錄天生遠視的美國1歲男嬰連恩‧弗雷德里克（Liam Frederick），戴上眼鏡首次看清世界的驚喜反應。這段影片吸引逾7500萬次觀看，溫暖了無數網友的心。

福斯新聞網（Fox News）報導，影片由連恩的母親馬佐內-梅爾（Stephanie Mazzone-Meyer）拍攝並分享。她表示，當時一家人正駕車從紐約前往威斯康辛州。她回憶：「影片最初在我的Instagram慢慢累積關注，於是我們決定把它上傳到TikTok。」令人驚喜的是，僅數小時內，影片觀看次數便突破百萬，最終累積超過7500萬次觀看。

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影片迅速引起國際媒體關注，包括義大利、智利、西班牙和荷蘭等地媒體廣泛報導，同時也收到網友熱烈迴響。有留言寫道：「這是我看過最棒的影片。」也有人說：「心情糟透的這星期，因為這影片整個被治癒了！」甚至有人感動地表示：「在工作中看到這影片，忍不住哭了！」

馬佐內-梅爾透露，這段影片不僅傳遞溫暖，也提醒家長重視孩子的視力健康。她說：「不少父母因這影片開始關注孩子的眼部問題，發現異常便儘早安排檢查。」

連恩因早產曾住院三週，新生兒加護病房（NICU）出院後，醫療團隊建議進行多項健康檢查，其中包括眼科檢查。初診時，醫生發現他有輕微遠視，但無需即時治療。然而，數月後的追蹤結果顯示，他需要配戴眼鏡改善視力。

戴上眼鏡後，連恩變得更加活潑、愛笑。他的母親感慨地說：「他現在能看清我們和這個世界，完全不一樣了！」她補充：「雖然遺憾未及早察覺他的視力問題，但慶幸能及時處理，看到他的笑容，我們感到無比欣慰。」

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