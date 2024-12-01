尺度太大？ 老婆直播賣貨 70歲小羅勃甘迺迪背後全裸入鏡

小羅勃甘迺迪「赤裸」上鏡，妻子海恩斯社群影片意外洩春光（圖：Cheryl Hines Instagram）

2024/12/01 15:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國女星雪柔．海恩斯（Cheryl Hines）在社群媒體上發佈了一段宣傳自家美容產品的影片，卻意外曝光了丈夫、美國衛生及公共服務部部長提名人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在後方淋浴的畫面，雖然海恩斯巧妙地用頭部遮擋了大部分裸露的畫面，但這段影片仍在網路上引發熱議。

《紐約郵報》報導，59歲的海恩斯是知名影集《遏制你的熱情》（Curb Your Enthusiasm）的演員，她與女兒凱薩琳（Catherine）共同創立了Hines & Young美容品牌。

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在Instagram限時動態影片中，海恩斯正在推銷自家產品，並提到促銷活動「六折優惠」，而70歲的小羅勃甘迺迪則在背景中淋浴。海恩斯在影片中說道：「你不能現在洗澡，我正在錄影片！不行不行不行，我正在……你得等我一下，我正在為Hines+Young 錄影片。親愛的……六折優惠。」她還在貼文中標註了「喔，鮑比」（Oh Bobby），並加上愛心和笑臉的表情符號。

在後續的貼文中，海恩斯發佈了一張自家產品的靜態照片，其中包括一款名為MAHA蠟燭的產品，呼應小甘迺迪「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again）的競選口號。

小羅勃甘迺迪是著名的環保運動人士，長期倡導從美國食品供應鏈中去除化學物質和人工色素。他已被美國總統當選人川普名為美國衛生及公共服務部（HHS）部長，未來將對聯邦公共衛生政策和食品藥物安全產生巨大影響。然而，他也因散播醫療假訊息而備受批評，例如他曾聲稱新冠病毒具「種族針對性」，刻意避開中國人和德系猶太人（Ashkenazi Jews）。

小羅勃甘迺迪長期以來是民主黨人，但在今年8月放棄了參選總統，並正式支持川普競選總統，與副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐。

Cheryl Hines, the co-star of Curb Your Enthusiasm, promotes products from her health and beauty line for Black Friday, while her husband, the Secretary of Health and Human Services-designate, Robert Kennedy Jr., showers behind her. pic.twitter.com/UNeZg38jWr — Yashar Ali ???? （@yashar） November 30, 2024

小羅伯特甘迺迪與妻子海恩斯11月14日出席川普在海湖莊園的晚宴。海恩斯近日發佈一段甘迺迪淋浴影片，意外引發軒然大波。（美聯社）

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