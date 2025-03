尺度太大？ 老婆直播賣貨 70歲小羅勃甘迺迪背後全裸入鏡

2024/12/01 15:41

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國女星雪柔.海恩斯(Cheryl Hines)在社群媒體上發佈了一段宣傳自家美容產品的影片,卻意外曝光了丈夫、美國衛生及公共服務部部長提名人小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)在後方淋浴的畫面,雖然海恩斯巧妙地用頭部遮擋了大部分裸露的畫面,但這段影片仍在網路上引發熱議。

《紐約郵報》報導,59歲的海恩斯是知名影集《遏制你的熱情》(Curb Your Enthusiasm)的演員,她與女兒凱薩琳(Catherine)共同創立了Hines & Young美容品牌。

在Instagram限時動態影片中,海恩斯正在推銷自家產品,並提到促銷活動「六折優惠」,而70歲的小羅勃甘迺迪則在背景中淋浴。海恩斯在影片中說道:「你不能現在洗澡,我正在錄影片!不行不行不行,我正在……你得等我一下,我正在為Hines+Young 錄影片。親愛的……六折優惠。」她還在貼文中標註了「喔,鮑比」(Oh Bobby),並加上愛心和笑臉的表情符號。

在後續的貼文中,海恩斯發佈了一張自家產品的靜態照片,其中包括一款名為MAHA蠟燭的產品,呼應小甘迺迪「讓美國再次健康」(Make America Healthy Again)的競選口號。

小羅勃甘迺迪是著名的環保運動人士,長期倡導從美國食品供應鏈中去除化學物質和人工色素。他已被美國總統當選人川普名為美國衛生及公共服務部(HHS)部長,未來將對聯邦公共衛生政策和食品藥物安全產生巨大影響。然而,他也因散播醫療假訊息而備受批評,例如他曾聲稱新冠病毒具「種族針對性」,刻意避開中國人和德系猶太人(Ashkenazi Jews)。

小羅勃甘迺迪長期以來是民主黨人,但在今年8月放棄了參選總統,並正式支持川普競選總統,與副總統賀錦麗(Kamala Harris)角逐。

