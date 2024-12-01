世界上最閒的人！ 英國推出「AI奶奶」反制詐騙集團

英國電信公司推出AI聊天機器人「黛西奶奶」來反制詐騙集團。（擷取自Virgin Media O2/官網）

2024/12/01 14:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全球詐騙問題層出不窮，英國電信公司開發一款AI機器人，能夠24小時跟詐騙集團聊天哈拉，藉此拖延、浪費對方的時間與精力，不僅保護潛在受害者，也為應對詐騙犯罪提供了一種輕鬆有趣的解決方案。

綜合外媒報導，英國電信公司「Virgin Media O2」日前推出一款名為「黛西奶奶」（Daisy）的AI聊天機器人，專門對付詐騙電話。它會透過答非所問、隨便亂聊等方式來反過來「欺騙」詐騙集團，例如提供虛假的個人資訊、分享曲折離奇的家庭故事，甚至閒聊對編織的興趣等，來拖延時間並干擾詐騙集團的運作。

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Virgin Media O2公司表示，目前這款AI機器人已接聽超過1000通詐騙電話，成功浪費詐騙者數百個小時，畢竟它可是擁有「世界上所有的時間的人」。「黛西奶奶」曾在一次通話裡，成功拖延對方40分鐘以上，讓對方直接爆氣怒吼，「已經過了快1個小時！」，黛西奶奶則溫柔地回覆，「天啊，時間過得真快」。

Virgin Media O2公司指出，研究顯示有71%的英國人願意反制詐騙集團，但大多數人並不想浪費自己的時間，「黛西奶奶」的出現恰好滿足這項需求。除了浪費詐騙者的時間與精力，AI機器人還會自動記錄這些來電號碼，將其標記為潛在的詐騙電話，並回傳給公司以擴充警戒名單。

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