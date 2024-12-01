狂！在荒野獨自求生50天 加國男子奇蹟獲救

加拿大20歲男子貝納斯蒂克，在荒野求生50天後奇蹟獲救。（圖擷自@TrueCrimeUpdat「X」帳號）

2024/12/01 10:54

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大20歲男子貝納斯蒂克（Sam Benastick），10月7日獨自前往卑詩省雷德芬-凱利公園（Redfern-Keily Provincial Park），原定10天後返家，孰料遲遲沒有回到家裡，同月19日被通報失蹤後，直到11月26日才獲救，他在荒野求生50天的經歷讓外界難以置信。

據加媒《CBC》報導，加拿大皇家騎警表示，貝納斯蒂克先是在車裡住了幾天，然後步行到一處有小溪經過的山腰，在那裡露營了10至15天左右，接著又轉移到山谷的乾涸河床上紮營，度過降雪、攝氏零下20度低溫、缺乏食物的困境，到了11月26日他遇到2名路過的工人，向對方求援後終於脫困。

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關於貝納斯蒂克為何會失蹤、搜救人員為何在雷德芬-凱利公園找不到他的蹤跡、貝納斯蒂克如何在極端環境下求生的情形，警方並未透露，僅表示這起事件沒有涉及任何犯罪，未來不會對外說明其餘細節。

據了解，貝納斯蒂克獲救時用睡袋纏在腿上保暖，拿著2根登山杖撐著自己的身體，幾乎就要倒下，在醫院治療後已經出院，但家人希望他能夠再休養一陣子，不想要外界打擾。

貝納斯蒂克的父母和兄弟前往雷德芬-凱利公園尋找其下落時，於卑詩省水牛城飯店（Buffalo Inn）住了好幾個星期，飯店經理里德（Mike Reid）因此與這家人熟識。

里德表示，他與貝納斯蒂克交談後，得知這名年輕人是遭遇野狼追趕才會迷路，並且在失蹤的最後20天裡只剩下1罐花生醬可以吃。里德說，貝納斯蒂克平常就喜歡戶外活動並且做了各種準備，這就是他能夠活下來的原因。

貝納斯蒂克在醫院接受治療後已返家休養。（圖擷自@TrueCrimeUpdat「X」帳號）

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