虎鯨群起獵殺龐大鯨鯊取肝！研究首次證實針對性攻擊

南加州外海出現的虎鯨和遠方賞鯨船。（美聯社檔案照）

2024/12/01 00:45

〔編譯管淑平／綜合報導〕電視或電影中向來賦予虎鯨（俗稱「殺人鯨」）友善的形象，不過，海洋研究學者根據這6年來在墨西哥西部加利福尼亞灣拍攝到的影像，指出一群虎鯨採取協同行動攻擊目前現存體型最大的魚類鯨鯊，而且記錄到的已有4次，顯示這群虎鯨可能專挑鯨鯊下手。

《紐約時報》、《華盛頓郵報》11月29日報導，雖然過去也曾發生虎鯨攻擊鯨鯊的零星事件，但是這份29日在《海洋科學前沿（Frontiers in Marine Science）》發表的報告，是首次呈現一群虎鯨一再重複這種行為，意味著這些虎鯨或許是在尋找鯨鯊下手。

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這群虎鯨由一隻50歲的帶頭，研究人員根據中美洲古文明阿茲特克帝國國王蒙特蘇馬（Moctezuma）之名，稱呼這隻虎鯨，牠是該群體中體型最大的，從2018年到2024年間民眾或科學家拍攝到的影像，共記錄到4次圍攻鯨鯊事件，其中3次都有蒙特蘇馬參與，另外1次是由已知與牠有關係的虎鯨執行。

這群虎鯨的協同攻擊手段相當殘酷，報告主要作者、非營利組織Conexiones Terramar海洋生物學家雷瓦斯（Erick Higuera Rivas）說，牠們通常從鯨鯊下方撞擊，使其翻轉腹部朝上，誘發緊張性麻痺（catatonic state），暫時無法自主活動或下潛逃離，這樣便於虎鯨專注攻擊鯨鯊最無防護的腹側部，尤其是靠近生殖器的骨盆附近，導致其大量出血，最終無力地沉入深海。

其中一段影片是一隻鯨鯊已經翻肚，骨盆部位正在流血，蒙特蘇馬圍繞著牠游。研究報告另一名作者、世界自然基金會（WWF）海洋生物學家潘卡迪（Francesca Pancaldi）說，這批虎鯨的目標是取食富含營養和熱量的鯨鯊肝臟。

鯨鯊是現存體型最龐大的魚類，平均體長12至13公尺，重量達20噸以上，但性情溫和，以浮游生物和小型魚類為食，加利福尼亞灣是牠們的重要棲息地。記錄中的攻擊事件都發生在幼年鯨鯊，其體長約6到8公尺。

虎鯨體型較小，但也是海豚科中體型最大，體長可達約9公尺，以非常有效率獵捕技能著稱，為海洋中頂級掠食者，魚類、海豹、海獅都是牠們的獵食對象，之前也有虎鯨攻擊大白鯊的紀錄。雷瓦斯說，這群虎鯨在戰略性和聰明地合作獵殺鯨鯊，而且只針對獵食對象某一特定部位下手，令人印象深刻，也顯示出牠們的頂級掠食者角色。

鯨鯊體型龐大卻性情溫和。（美聯社檔案照）

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