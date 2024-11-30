控ChatGPT盜用新聞內容 加拿大5大媒體聯合提告索賠

加拿大5家主要新聞媒體指控，ChatGPT未經許可，使用他們的新聞報導內容訓練AI模型，涉嫌侵犯版權。（路透檔案照）

2024/11/30 16:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕加拿大5家主要新聞媒體，11月29日控告擁有生成式人工智慧機器人ChatGPT的OpenAI公司，指控ChatGPT未經許可，使用他們的新聞報導內容訓練AI模型，涉嫌侵犯版權。這起訴訟可能使OpenAI面臨數十億加幣的賠償金。

參與訴訟的媒體包括《環球郵報（The Globe and Mail）》、《加拿大廣播公司（CBC/Radio-Canada）》、擁有《國家郵報（National Post）》的Postmedia公司、《加拿大新聞社（The Canadian Press）》和《多倫多星報（Torstar）》母公司，指控OpenAI在未經過許可或給予補償下，「大量抓取」他們網站的內容用於開發自家產品。

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聲明中指責OpenAI不尋求合法取得，「公然盜用」媒體的寶貴智慧財產，為其自身所用，包括用於商業用途，而媒體卻從未收到OpenAI提出包括支付費用在內的任何形式報酬。聲明說，「新聞報導符合公共利益，OpenAI使用其他公司的新聞報導內容來謀取自身商業利益，並非符合公眾利益，這是不合法的」。

這5大媒體公司在安大略省高等法院提出的訴訟中，要求OpenAI為每篇非法使用的文章，賠償2萬加幣（約46萬台幣），總索賠金額可能高達數十億加幣。另外還尋求法院發出永久禁制令，禁止OpenAI繼續未經授權使用他們的內容。

OpenAI發言人回應表示，他們的AI模型是根據公開可得的數據，基於合理使用和遵循相關國際版權原則下進行訓練，對創作者公平，「我們與新聞出版商密切合作，包括在ChatGPT搜尋中呈現內容來源和連結，並且提供他們簡便的方式選擇退出內容使用」。

這是一連串針對AI模型訓練內容版權爭議，對OpenAI和其他科技公司祭出法律行動的最新一起，也是加國媒體首次對OpenAI提告。此前已有創作者、視覺藝術家、音樂出版商等版權擁有者，先後對生成式AI模型的訓練數據提出質疑，包括《紐約時報》在內，一些出版業者已對OpenAI提起訴訟，但另外一些新聞機構則選擇與科技公司達成授權協議。微軟是OpenAI的主要支持者，不過這5大媒體公司提出的訴訟文件並未提到微軟公司。

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