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    郵寄中國物品限值 12/1提高到人民幣2000元

    根據目前中華郵政「大陸包裹」業務說明，寄往大陸地區郵件，每次限值（即內裝物品完稅價格）為人民幣800元；中方則宣布12月起提高到人民幣2000元。示意圖。（資料照）

    根據目前中華郵政「大陸包裹」業務說明，寄往大陸地區郵件，每次限值（即內裝物品完稅價格）為人民幣800元；中方則宣布12月起提高到人民幣2000元。示意圖。（資料照）

    2024/11/29 23:57

    〔中央社〕根據中國國務院關稅稅則委員會今天公布，台灣郵寄、快遞至中國大陸的物品，每次限值由人民幣800元提高至人民幣2000元（約新台幣9000元），自2024年12月1日起施行。

    目前台灣、香港、澳門個人寄往中國大陸地區的物品，每次限值為人民幣800元；其他國家和地區寄往中國大陸地區的物品，每次限值為人民幣1000元。

    中國國務院關稅稅則委員會29日公布「進境物品關稅、增值稅、消費稅徵收辦法」。

    中國財政部關稅司表示，「辦法」明確對個人合理自用的入境物品，按照簡易辦法徵收關稅、增值稅、消費稅，適用綜合稅率，稅率水準維持現行標準，為規範稅制，不再保留「進境物品進口稅」表述。

    中國財政部關稅司指出，維持現行對入境物品免稅數額的規定總體不變，包括入境居民旅客攜帶行李物品免稅額度為人民幣5000元，入境非居民旅客攜帶行李物品免稅額度為人民幣2000元，個人寄遞物品應納稅額在人民幣50元以下的予以免稅放行。

    中國財政部關稅司並指出，「辦法」還結合近年實踐情況調整完善部分規定，例如將可透過寄遞管道入境物品的限值由現行人民幣800元、1000元統一提高至人民幣2000元。

    「辦法」明定，「寄遞物品」是指個人以郵件或者快遞形式寄遞進出境的個人自用物品，不含跨境電子商務零售進口商品。

    根據目前中華郵政「大陸包裹」業務說明，寄往大陸地區郵件，每次限值（即內裝物品完稅價格）為人民幣800元，然本項限值規定，並非判定免稅之標準。申報價值不實或逾上開限值，經大陸海關核定應予課稅或退運者，概由寄件人自行負責。

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