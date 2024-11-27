幫「老納」解套？ 法外長稱某些人在ICC可享豁免權

未經證實的媒體報導指出，以色列總理納坦雅胡（右）曾在與法國總統馬克宏（左）通電話時，呼籲法國政府勿執行國際刑事法院對他發布的通緝令。圖為二人去年10月在耶路薩冷召開聯合記者會後握手。（法新社）

2024/11/27 17:48

〔編譯張沛元／綜合報導〕在國際刑事法院（ICC）日前對以色列總理納坦雅胡發布通緝令後，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）27日表示，根據ICC賴以建立的《羅馬規約》（Rome Statute），某些領導人在ICC可享有豁免權。

巴霍（Jean-Noel Barrot）是在接受法國電台Franceinfo訪問時，作上述表示，為首度有法國政府高官表示可能會就此案引用豁免權。

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在被問到納坦雅胡一旦踏上法國領土，法國是否會將之逮捕時，巴霍並未明確說出會或不會，而是表示，法國矢志維護國際正義，以及會根據其與ICC合作的義務採行國際法。

但他也說，ICC的法規「涉及某些領導人的豁免問題…（該怎麼做）最終由司法當局決定」。

ICC日前以涉嫌戰爭罪與危害人類罪為由，對以國總理納坦雅胡、以國前國防部長葛朗特（Yoav Gallan），以及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」的軍事首領戴夫（Mohammed Deif），發出通緝令。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）當時表示，該通緝令具有「約束力」，應予執行。

與若干歐洲國家不同的是，法國雖重申致力維護國際正義，但迄今對該逮捕令仍抱持更審慎態度。根據未經證實的媒體報導，納坦雅胡曾在與法國總統馬克宏通電話時怒提通緝令一事，並呼籲法國政府勿執行該令。

根據《羅馬規約》第27條，該規約平等適用於任何人，不得因其官方身份而有所差別，特別是作為國家元首或政府首腦等的官方身份，在任何情況下都不得免除其依該規約所負的刑事責任，也不得據此減刑。

但該規約第98條又說，某國若因執行ICC的請求以致違背對第三國的個人…的外交豁免權所承擔的國際法義務，則ICC不得提出該請求。

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