澳警電擊95歲失智婦致死 判過失殺人面臨25年徒刑

澳洲警懷特（左）電擊95歲老婦諾蘭（右），過失殺人罪成立。（圖取自Ｘ平台）

2024/11/27 16:22

〔編譯陳成良／綜合報導〕美聯社報導，澳洲一名警員因使用電擊槍（Taser）電擊一名95歲的安養院住民，於11月27日在雪梨法院被判過失殺人罪成立。

陪審團經過20小時的審議後，裁定懷特（Kristian James Samuel White）有罪。懷特目前交保候傳，稍後將面臨最高25年的刑期。

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這起事件發生在2023年5月，當時患有失智症且使用助行器的諾蘭（Clare Nowland），拒絕放下手中的牛排刀，懷特便對她使用了電擊槍。諾蘭被電擊後向後倒下，一週後在醫院去世。警方當時表示，諾蘭的致命傷來自頭部撞擊地板，而非電擊槍的電擊。

新南威爾斯州（New South Wales）警察局長韋伯（Karen Webb）在判決後對記者表示，懷特的職務正接受審查，並將依法律程序處理。韋伯向諾蘭的家人表達「最深切的哀悼」，並說：「法院裁定，諾蘭的死，是由於一名警員的行為所造成。這種事絕不應該發生。」

她補充說，新南威爾斯州警方已在今年1月檢討了電擊槍的使用政策和訓練，但沒有做出任何改變。

在新南威爾斯州最高法院的審判過程中，播放了一段影片，影片中可以聽到，在員警21次要求諾蘭放下刀子後，懷特說「算了，管他的」（nah, bugger it） 之後，就發射了電擊槍。《衛報》報導，34歲的懷特告訴陪審團，他受過的訓練是，任何揮舞刀子的人都具有危險性。

經過8天的審判，陪審團駁回了懷特的律師提出的論點，即懷特使用電擊槍是對諾蘭構成威脅的相稱回應。諾蘭體重約45公斤。檢察官則認為，懷特使用電擊槍「完全沒有必要，而且明顯過當」。

這起特殊案件引發了關於新南威爾斯州警方如何使用電擊槍的爭議，電擊槍是一種利用電流使人喪失行動能力的裝置。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，諾蘭是庫瑪鎮（Cooma）亞蘭比安養院（Yallambee Lodge）的居民，身後留下8名子女、24名孫子女和31名曾孫子女。

閉路監視畫面顯示，諾蘭當時走路須倚靠助行器。（圖取自Supreme Court of NSＷ）

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