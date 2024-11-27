探索土衛六生命之謎！ SpaceX贏得NASA蜻蜓號發射合約

藝術家筆下的蜻蜓號探測器飛越土星衛星土衛六的沙丘。（圖片來源：NASA/Johns Hopkins APL）

2024/11/27 15:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）25日宣布，將耗資2.566億美元（約新台幣82.7億元），委託科技富豪馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX，使用獵鷹重型火箭（FalconHeavy）發射蜻蜓號探測器（Dragonfly），前往土星最大的衛星——土衛六（Titan）執行探索任務，預計2028年升空。

蜻蜓號任務是NASA「新疆界計畫」（New Frontiers Program）的一部分，總經費高達33.5億美元（約新台幣1078億元）。探測器將於2028年7月從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，預計耗時6年航行，於2034年抵達土衛六。蜻蜓號原定2026年發射，但因疫情延後2年；此次選用重型運載火箭，旨在縮短航程，確保探測器按時到達。

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抵達土衛六後，蜻蜓號將以旋翼飛行器形式展開探索，每隔一個土衛六日（相當於地球的16天）選擇新地點降落，進行採樣與化學分析，研究當地富含有機物的環境特徵。任務重點包括觀察甲烷海洋、冰封地貌及有機沙丘，並探測可能支持生命存在的化學成分。這項任務聚焦於尋找化學生物特徵，無論是以水為基礎的生命形式，或利用甲烷等液態碳氫化合物的潛在生命形態。

土衛六是太陽系中除地球外唯一表面有穩定液體（雨水、湖泊、海洋及海岸線）的星體，其液體主要由甲烷構成。此外，蜻蜓號將調查甲烷循環及大氣中的益生元化學。然而，土衛六表面僅有地球1%的陽光照射，為仰賴太陽能的探測器帶來挑戰。

蜻蜓號的設計靈感來自「機智號」（Ingenuity）火星直升機的成功經驗。「機智號」原計劃完成5次火星飛行，最終卻達成72次，為多地點科學探索奠定了基礎。蜻蜓號任務則將以前所未有的方式深入土衛六，進一步拓展人類對生命存在可能性的認知。

此次任務由NASA發射服務計畫負責管理，探測器則由約翰霍普金斯大學應用物理實驗室（JohnsHopkins Applied Physics Laboratory）領導開發。蜻蜓號團隊包含來自全球的科學家、工程師及旋翼飛行器專家，專注於太陽系探測及自動駕駛技術。

蜻蜓號是「新疆界計畫」中的第四項任務，由NASA馬歇爾太空飛行中心（Marshall Space Flight Center）管理，隸屬科學任務理事會（Science Mission Directorate）。這次計畫的成果將深化人類對太陽系生命潛力的理解，並推進對宇宙的探索進程。

藝術家筆下的蜻蜓號探測器降落於土衛六表面。（圖片來源：NASA/Johns Hopkins APL）

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