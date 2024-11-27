印度野生動物監控科技淪為偷窺工具！劍橋研究揭露女性受侵犯

一名女性的影像被攝影機拍攝後，在當地 WhatsApp 和 Facebook 群組流傳。（圖 ：Trishant Simlai）

2024/11/27 13:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕用於監控老虎、大象等野生動物的攝影機陷阱、無人機和其他科技，在印度竟被用來恐嚇、騷擾，甚至監視女性，英國劍橋大學研究人員近日揭露了這項令人震驚的發現。

法新社報導，英國劍橋大學研究員·辛姆萊（Trishant Simlai）針對印度北部科比特老虎保護區（Corbett Tiger Reserve）周邊居民進行了為期14個月的田野調查，訪談約270人，發現這些原本旨在保育野生動物的科技，竟被濫用於性別壓迫。

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辛姆萊指出，在當地保守且父權色彩濃厚的社會中，森林長久以來是女性遠離男性、尋求「自由和表達」的空間。她們在森林裡採集柴火和牧草時，會唱歌、談論性等禁忌話題，有時也會抽菸喝酒。然而，為了追蹤和保護老虎等野生動物而引進的攝影機陷阱、無人機和錄音設備，卻將社會的「男性凝視」延伸至森林，侵犯了女性的隱私和安全。

發表於《環境與規劃》（Environment and Planning）期刊的研究報告指出，無人機曾多次被刻意用來盤旋在女性頭頂，迫使她們丟下柴火逃竄。一位當地婦女在研究中表示：「我們不敢在攝影機前走動，也不敢把庫爾塔（Kurtis，一種印度傳統女裝上衣）拉高到膝蓋以上坐下。我們擔心自己會被拍到或錄到不雅的畫面。」

研究中最令人髮指的案例發生在2017年。當時，一位來自邊緣種姓、患有自閉症的婦女在森林中如廁時，不慎被攝影機陷阱拍到。辛姆萊表示，被聘為臨時護林員的年輕男子將照片分享到WhatsApp和臉書社團，意圖「羞辱」該名婦女。一位當地居民告訴研究人員：「在我們村的女兒被如此無恥地羞辱後，我們砸毀並燒掉了所有能找到的攝影機陷阱。」

然而，也有一位婦女利用了持續的監控。辛姆萊說：「每當她被丈夫毆打時，她就會跑到攝影機前，這樣她的丈夫就不敢追過來。」

為了躲避攝影機，有些婦女開始冒險深入森林更深處，而該地區正是全球老虎密度最高的地區。她們也減少了唱歌的頻率，而唱歌原本是用來嚇阻動物攻擊的方式。辛姆萊提到，一位曾在2019年表達過對攝影機的恐懼，並表示自己被迫進入「陌生區域」的婦女，於今年稍早遭老虎攻擊身亡。

雖然這些監控科技對野生動物保育至關重要，但研究呼籲保育組織必須更審慎地與在地社群溝通，建立嚴格的使用規範和監督機制。

英國雪菲爾德大學保育專家羅莎琳·達菲（Rosaleen Duffy）直言，這些案例絕非偶然，而是刻意利用科技繼續騷擾女性的又一種方式。她強調，使用這類技術必須有明確的規範，並對濫用者嚴懲不貸。

這項研究不僅揭示了科技可能被濫用的陰暗面，更凸顯了性別不平等在科技應用中持續存在的深層問題。相關研究刊登在最新一期的《環境與規劃》（Environment and Planning A）期刊。

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女性在看到攝影機時會改變行為，通常會更安靜或走進森林更深處，這反而增加了遭遇野生動物攻擊的風險。（圖：Trishant Simlai）

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